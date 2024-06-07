蘇姿丰父親蘇春槐投台南1票 黃偉哲：爭取AMD研發中心有信心

由南市府、南科、成大共同舉辦「2024南方半導體論壇－南方矽島、人才永續」，聚焦討論南方半導體產業的創新與未來，超微執行長蘇姿丰下午2點與宏碁執行長陳俊聖對談，台南市長黃偉哲在會前接受媒體聯訪，蘇姿丰父親蘇春槐也現身陪同，外界關切爭取超微研發中心，蘇父說希望在台南，會投台南1票，黃偉哲也說有信心，但尊重企業的考量和布局，但最重要的台南綠電、再生水、土地及人才等客觀條件都準備好了。

黃偉哲表示，他代表台南市所有的市民朋友們，歡迎國際知名的科學家，也是AMD董事長兼執行長蘇姿丰博士，今天有非常重要的南方科技半導體論壇，代表故鄉歡迎蘇姿丰博士，蘇博士除了跟家人相聚之外，也可以在台南走走逛逛看看。

黃偉哲原本排定到泰國進行城市外交，因為蘇姿丰要來臨時取消，對於爭取超微投資，黃偉哲說，不管是任何的科技廠家，還是國際知名大廠，願意來台灣投資，就是非常好的事情，表示對台灣的肯定，如果能夠來到台南，就是好上加好。

媒體詢問AMD來台南投資的機率？黃偉哲說，包括交通、地理位置、水電供應及人才，台南跟其他城市評比來講，有過之而無不及，他是非常有信心；他強調，台南客觀的條件都具備，包括，綠電，包括再生水，包括土地，在沙崙綠能科技城有將近十公頃，包括台南市的4.1公頃、鐵路局交通部的5.8公頃，在南科三期除台積電投資，還有很多土地在南科。

加上全台三大水庫都在台南，包括曾文、包括南化、包括烏山頭，用水也不用擔心，水電不愁之外，人才包括成大，包括陽明交大及周邊16所大專院校，每年2萬3千名畢業生，天時、地利人和都具備，但是這個是客觀條件，但還要主觀條件，企業有企業的布局及思考的方向，尊重企業的意願，最重要的是台南已經準備好了。

蘇姿丰的父親蘇春槐也陪同受訪，還說有希望在台南，他投一票，黃偉哲表示，如果他們家族會議也跟股東會同樣重要的話，都願意去努力。其實當然重要的是要尊重專業的評估，以及尊重人家企業的布局。

黃偉哲說，國際的科技界競爭非常非常的激烈，科技領袖們在各地穿梭，藉著這一次在北部有computex，在南部有南方半導體論壇的機會，能夠了解台灣的科技實力，也能夠了解南台灣在半導體產業所佔的位置，更能夠了解台南，因為南部科學園區、台南科學園區所帶來的產值以及產業的群聚效應，能夠對於公司發展，以及對於科技業的發展都是非常有利的。希望藉著這個機會，能夠讓許多南部的朋友，多了解國際未來的科技潮流。