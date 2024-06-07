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台積電營收／5月2,296億元、月減2.7%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

權王台積電（2330）7日公布5月業績為2,296.2億元，月減2.7％、年增率達30.1％，累計前五月的營收表現為1.05兆元，年增27％。

台積電今日股價下跌15元，收在879元。

台積電近日於董事會中拍板四項議案，其中包括為了抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，擬在每股598元至1,281元的區間價，從市場買回普通股3,249張，買回期間至8月5日。

台積電 日股 營收

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