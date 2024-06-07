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彰化是AI產業很好落腳處 王惠美：歡迎黃仁勳來吃小吃
輝達執行長黃仁勳在台灣吹起AI 旋風，各縣市爭相爭取輝達投資，今天彰化縣長王惠美也說，彰化會是AI產業很好的落腳處，彰化的基礎工業紮實，也有非常豐富的錄能，她也邀請黃仁勳有機會到彰化品嚐小吃，一定會讓黃仁勳大滿足。
輝達計畫在台設超級電腦中心及研發中心，各縣市長都努力爭取，彰化縣長王惠美表示，彰化有非常豐富的錄能，佔全台風電7成以上，還有豐富的太陽能，而二林中科或二林精密園區也是最快能提供企業設廠的園區，未來也希望相關環評能在彰化縣的立委協助下，讓廠商順利來設廠。
而輝達執行長黃仁勳愛吃小吃眾所皆知，王惠美也說，彰化有肉圓、爌肉飯等各式美味小吃，歡迎黃仁勳有機會到彰化品嚐小吃，一定會讓黃仁勳大滿足。
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