下半年智慧手機戰即將開打 三星今預告將發表AI摺疊機

2024上半年都還沒過完，下半年的智慧型手機大戰，已經提前嗅到煙硝味。三星行動通訊事業部執行副總裁暨行動研發處負責人Won-Joon Choi今（7）日指出，為了提供嶄新且與眾不同的AI體驗，三星將進一步針對即將推出的摺疊裝置優化AI體驗，換言之，今年下半年推出的新品，將會是一支AI摺疊機，這款新機也會是三星Galaxy旗下功能最多元、規格最靈活的機種。

Won-Joon Choi表示，行動AI時代已降臨，三星年初推出Galaxy S24旗艦系列，以首款AI手機之姿揭開Galaxy AI序幕，並將生成式AI技術研發成果導入Galaxy S24旗艦系列。

至於新款機種會具備哪些AI功能？目前Galaxy S24上面的AI通話翻譯功能，仍將會持續應用在新機上面。Won-Joon Choi表示，語音通話是智慧型手機最基本的功能，也是最私密的溝通方式，因此，三星以智慧終端AI為基礎，成功開發「通話即時翻譯」功能。

為實現此功能，三星研發部門焚膏繼晷投入研發，從決定AI語言模型的大小，到訓練和測試實際情境，最終得以讓此功能在終端裝置上運作。

三星各地的研發中心，包括波蘭、中國、印度與越南也都全力投入研發，擴展Galaxy AI支援的語言種類。語言具備強烈的文化性、當代性與在地性；因此，為協助人們打破語言隔閡、能更順暢溝通，座落全球的當地研發辦公室顯得十分重要，從而為更多地區的用戶開啟前所未有的嶄新契機。

三星也宣布，Galaxy AI實力強勢進化，「通話即時翻譯」功能除三星原生通話應用程式之外，現亦將支援第三方訊息應用程式之語音通話。因此，用戶可於常用應用程式上，以各種不同語言與親友或同事保持聯絡。

此功能已整合至終端裝置AI語言翻譯模型，使用者可體驗無障礙的溝通，不再擔心個資外洩等隱私問題。

展望未來，Won-Joon Choi表示，三星預期隨著最新晶片－尤其是NPU之智慧運算能力突飛猛進，以及其他科技的推波助瀾下，將有更多行動AI功能加入行動裝置。此舉將使更多人得以擁抱AI科技，讓日常生活更加便利。