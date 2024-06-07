美超微、現觀科結盟！電腦展會面、AI 電信雙紅利搶商機

台北國際電腦展即將步入尾聲，綜觀今年展覽期間，市場因AI題材的助陣，較往年更熱鬧不少，而AI網路優化的領導廠商現觀科（6906）也與AI伺服器的市場霸主伺服器和儲存供應大廠美超微(Supermicro)於台北國際電腦展的展場上會面，探索AI科技於電信網路的巨大潛力與如何於快速成長的新興市場緊抓人口紅利的合作方向。

據悉，現觀科已於無線通訊定位優化的新興領域得到超過四成的全球市占率，更因於世界盃足球賽，泰勒絲演唱會與世界盃博覽會等各種大型活動期間，協助全球各國政府進行人流分析與交通優化與疏解而聞名全球。雙方都帶有台灣的DNA，而各自在AI伺服器與無線通訊界打下高市佔率與領導地位，就此探討未來的合作機會。

從產業生態來分析，目前的電信產業對於伺服器的選用相對封閉，一般的伺服器公司難以進入電信業者的採購供應鏈中，甚至連已是世界霸主等級的美超微也深知箇中三昧與難度。而現觀科的AI系統，所處理的正是電信業者於信令封包中數據量最龐大的一環，為電信業者最需要高效能伺服器的領域。而現觀科技的技術優勢，對於電信業者在數據伺服器的選用上時常擁有推薦權，因此雙方在軟硬整合的高效綠能運算(Green Computing)上進行交流並探討合作。

對於GPU霸主Nvidia公司最近提出的AI RAN藍圖，美超微與現觀科也不約而同地正視此市場機會。美超微長期以來能彈性快速地支援各家設備，現觀科技則深耕AI RAN所依據的O-RAN標準並已有實蹟，在AI RAN也持續研發，以紮實的研發支援AI RAN的逐步推展，以達成更高速有效的運算。在這場深入而精采的產業趨勢對談中，雙方氣氛融洽，並交換了許多建設性的意見，雙方都相信，AI，將是未來兩家公司保持緊密互動的共通語言。