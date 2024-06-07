Google在台推AI工具NotebookLM 幫摘要筆記
去年Google發表由人工智慧（AI）驅動的研究和寫作助手NotebookLM，今天Google宣布推出升級版NotebookLM，由更強大的AI模型Gemini 1.5 Pro驅動，在全球包括台灣等200多個國家和地區推出。
Google在官方部落格發文說明，打造NotebookLM的初衷，是希望創造出一個工具，幫助用戶更輕鬆理解和探索複雜的資料，從資訊中發掘新的關聯，並且更快完成初稿。用戶可以上傳研究筆記、訪談逐字稿、公司文件等各種來源的資料，NotebookLM會立刻變成專屬的資料專家。
升級版NotebookLM支援更多檔案類型，包括Google簡報和網頁連結。由於Gemini 1.5 Pro的多模態功能，現在可以針對資料來源中的圖像、圖表和示意圖提問，NotebookLM甚至會在回答中引用相關圖像作為佐證。
Google指出，和作家、學生和教育工作者密切合作開發NotebookLM，許多早期使用者已經把它融入研究和寫作的流程裡。紀錄片和Podcast的研究人員需要篩選複雜的檔案，產生腳本或構想故事，也會運用NotebookLM。
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