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潭美段招商恐衝擊內湖交通？蔣萬安：要提交通影響評估

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮，與緯穎科技、緯創資通兩公司分別簽署契約。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮，與緯穎科技、緯創資通兩公司分別簽署契約。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午參加內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮，與緯穎科技、緯創資通兩公司分別簽署契約。對於兩基地的開發，可為台北市創造3500個工作機會，但外界質疑是否再衝擊內湖交通？對此，蔣萬安表示，市府一定會要求投資方，提送交通影響評估報告，進行詳盡審查。

蔣萬安說，包括未來的人流、車流對地方交通的衝擊跟影響，以及投資者將採行的各項管理措施，分流、上下班等，市府都一定嚴格的審查，而且一定要通過，將這裡的交通，包括大內科園區整體周邊住戶的交通衝擊影響降到最低。

蔣萬安還舉例，之前台塑大樓進駐，當時大家也是非常擔心，各界有給市府意見，市府積極跟企業方不斷地溝通、協調，將周邊交通的衝擊降到最低，目前都還是很順暢。

北市府上午舉行台北市內湖區潭美段兩土地設定地上權案簽約典禮，由蔣萬安與緯穎科技董事長洪麗寗、緯創資通執行長林建勳分別簽署契約。

蔣萬安表示，2021年緯創取得台北市數位內容新創中心BOT案，今年再度取得內湖區潭美段設定地上權案，感謝緯創集團對於台北市的投資與信心，未來串聯本案兩基地之開發，引入AI、科技相關產業，更可深化內湖產業群聚效益，預計本案開發後，於2030年為台北市創造3500個工作機會，讓台北市離「未來之都」更進一步。

北市財政局長胡曉嵐表示，本案兩基地土地面積分別為6407.79平方公尺、約1938坪，及8160.01平方公尺、約2468坪，原規畫變更為影視音專用區並由文化局進行招商，後因產業時空環境變遷，辦理都市計畫變更回復為辦公服務區及工商服務展售區，容積率回復為225%，建蔽率分別為40%、50%。

財政局指出，財政局完成設定地上權招商，由緯創及緯穎公司得標，決標權利金共計20.84億元。後續每年另可收取土地租金超過3千萬元，除提升市有財產之利用，並提高財政收入、挹注市政建設，達成多贏。

台北市長蔣萬安上午參加內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮受訪。記者楊正海／攝影

地上權 緯創 蔣萬安

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