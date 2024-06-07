吃到誠實豆沙包 大立光林恩平：黃仁勳？我們是唯一分不到的

手機鏡頭之王大立光今日舉行股東會後記者會，身為世界第一大手機鏡頭廠，董事長林恩平今日被媒體問到「你怎麼看黃仁勳（輝達執行長）效應？」時，先愣了一下反問「黃仁勳效應？」然後才意會是詢問Computex（台北電腦展）期間的黃仁勳旋風。他半開玩笑地說：「啊！我們是唯一分不到的。」

提及人工智慧（AI）發展，林恩平今日解釋，如今最多的AI手機應用，是用做「補點」等影像處理效果，對規格提升不利，但倘若未來拍攝者要運用AI進行畫面主角鎖定、定位、特寫強化等新應用，或許會有提升的空間。

除產品外，大立光廠區也已導入相關AI運用，林恩平坦言，手機鏡頭廠的智慧製造尚未有使用到太高算力的需求，大立光有使用輝達NVIDIA H100，但算力用不完，「還要努力」。

大立光在104網站上有對外招聘AI演算法工程師，工作內容為：機器視覺暨AI演算法開發實作、AI演算法的設計和應用。