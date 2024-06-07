準備6千字說帖爭蘇姿丰返鄉投資 南市府推這兩處土地

超微執行長蘇姿丰傳出評估投資50億元在台灣設研發中心，業界研判南二都機率大，她今下午2點到大台南會展中心對談，南市長黃偉哲會當面爭取投資，市府更已研擬1份6千字的招商說帖，列10個大項細數台南的優勢，包括用水、用電、人才等充足，力薦高鐵台南站、南科園區擁充足土地和產業鏈等資源。

南市經發局所製作的說帖表示，超微推動開放平台生態系，作為跟輝達採用封閉平台的最大差異化，台南有的產業鏈資源，「科技」如半導體、光電、生醫、綠能、航太，「傳產」紡織、汽機車、精密機械、食品生技，「新興產業」淨零、資安、量子科技等，經整合能快速搶攻AI商機。

說帖也指出，台南在半導體產業、IC 設計、人工智慧、智慧健康醫療、資訊安全的能量，都可提供超微未來在台南設研發中心所需的支援，其中半導體去年營業額達1兆5855億元，首次超越竹科，台灣晶片設計第2大廠聯詠科技，在台南已聘用超過400名IC設計工程師，未來預計增到800到1000人，還有群聯電子、瑞昱、瑞鼎、聯發科等IC設計公司也在台南插旗，台南會是新竹以外第2大IC設計集散地。

說帖中特別介紹行政院2021年底核定歸仁區的沙崙醫療服務與創新園區，打造南部地區戰略型醫療中心，成大沙崙醫院將為台南增加600多個床位，未來將發展為南台灣的醫療服務與創新園區。