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爭取蘇姿丰「返鄉」投資！黃偉哲與她同台 端出國宴伴手禮

聯合報／ 記者周宗禎吳淑玲林伯驊／台南即時報導
520總統就職國宴上月在台南舉辦，市長黃偉哲（中）準備在地好禮當伴手禮，今也將送給超微執行長蘇姿丰。本報資料照片
520總統就職國宴上月在台南舉辦，市長黃偉哲（中）準備在地好禮當伴手禮，今也將送給超微執行長蘇姿丰。本報資料照片

超微執行長蘇姿丰傳出評估投資50億元在台灣設研發中心，她今下午2點到大台南會展中心與宏碁執行長陳俊聖對談，被解讀台南中選機率大。據了解，南市長黃偉哲會出席與她會面，送上國宴伴手禮，甚至運用特色的蝴蝶蘭噴染技術，蘭花噴上AMD字樣，充滿濃厚台南味；也是蘇姿丰此行來台見的首位直轄市長。

業界預料超微投資落腳南二都，尤其可能在故鄉台南。對此，南市府高層回答保守，僅說「爭取中，業者的評估仍然在進行，台南的條件有相對優勢」。

南市府、南科、成大共同舉辦「2024南方半導體論壇－南方矽島、人才永續」，聚焦討論南方半導體產業的創新與未來，今上午場論壇主題為「化合物半導體趨勢與應用」和「異質整合與3D封裝」，下午場會簡報台南的科技政策發展方向，隨後則是重量級講者蘇姿丰和陳俊聖進行「AI世紀對談」。

南市府抓緊此次招商機會，黃偉哲原定昨天出國、今再趕回與蘇姿丰見面，臨時取消，決定坐鎮台南；根據安排，黃偉哲會上台致贈伴手禮給蘇姿丰，當場提出選址台南設廠的利多。

據了解，黃偉哲送上伴手禮蘇姿丰台南在地禮，包括上月賴清德總統就職國宴，南市府送上的「國宴伴手禮」，內容包括深緣及水的酥餅禮盒、古寶無患子的活膚皂禮盒、台南造酒的台南風味精釀啤酒、台南果醬男孩的紅酒桑椹果醬、台塩海洋鹼性離子水；另還要送上知名阿霞飯店美食，有紅蟳米糕、虱目魚脆餅、野生一口烏金、五品拼盤、招牌甜湯禮盒。

台南還有特色蘭花產業，今年國際蘭花展運用噴染技術，做出蘭花國旗牆，具規畫，會再利用此技術，把蘭花噴染「AMD」字樣，黃偉哲今也一併送上。

超微執行長蘇姿丰傳出評估投資50億元在台灣設研發中心，今下午2點到大台南會展中心與宏碁執行長陳俊聖對談。記者林伯驊／攝影
超微執行長蘇姿丰傳出評估投資50億元在台灣設研發中心，今下午2點到大台南會展中心與宏碁執行長陳俊聖對談。記者林伯驊／攝影
超微執行長蘇姿丰傳出評估投資50億元在台灣設研發中心，今下午2點到大台南會展中心與宏碁執行長陳俊聖對談。記者林伯驊／攝影
超微執行長蘇姿丰傳出評估投資50億元在台灣設研發中心，今下午2點到大台南會展中心與宏碁執行長陳俊聖對談。記者林伯驊／攝影

伴手禮 半導體 國宴

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