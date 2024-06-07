緯穎20億建內湖總部 生意很旺？ 董座連說三次「沒有」
代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）目前營收皆已全數來自伺服器製造，截至去年底為止，AI伺服器的營收占比約為20%，而緯穎董事長洪麗甯7日現身與台北市政府簽署「內湖區潭美段」的土地地上權時，被媒體詢問建總部的主因是否因為「生意很旺？」對此，洪麗甯雖急忙連續說了三次「沒有」，但嘴角不自覺流露出的笑意，仍將她的好心情完全流露。
據悉，輝達（NVIDIA）於今年3月推出最強晶片「GB200」而鴻海、緯創、緯穎、英業達、廣達都成功入列首批合作的台鏈代工伙伴名單，而緯穎目前最新「整機櫃AI運算解決方案與先進液冷技術」，也正在南港展覽館「台北國際電腦展」展出中，這幾天也接連獲輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰、美超微執行長梁見後、英特爾執行長基辛格等科技巨頭親自參觀、加持。
據悉，緯穎致力於提供資料中心強大且高效的運算能力，滿足日益增長的AI訓練和推理需求。而在 本屆台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）上，公司也將展出一系列全新的AI產品，搭載來自包括NVIDIA、Intel 和 AMD等全球技術領導廠商的新世代AI 加速平台。對此，洪麗甯也指出，緯穎透過將技術不斷升級、將實際為資料中心，實際提供前所未有的效能和效率，開啟高效能運算的全新可能。
洪麗甯坦言，此次蓋總部的初心，不是因為生意很旺，而是為了替同仁們找一個家，她覺得同仁們在各地努力打拼，自己應該替他們找一個歸屬，並且全世界AI需求水漲船高，可是大客戶的機器都很耗電，因此公司也不斷加大散熱方面的佈局，而緯穎也跟緯創一起成長，目前緯創主要據點是在台北跟新竹，而緯穎則是在台北、南科落腳。
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