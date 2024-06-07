新竹臺大攜手威剛科技 舉行「台威醫寶進化版身手不凡」發表會
新竹臺大分院與記憶體模組大廠威剛科技（3260）於7日聯手發表台威醫寶進化版，透過AI辨識物件後，使用轉軸進行最適宜的消毒、自主安全行進等功能升級與人性化的貼心服務，大幅提升醫療場域的安全防護。
威剛科技董事長陳立白表示，智能醫療是威剛推動AI多核心發展的一環，更是威剛推動ESG永續發展重要進程。很榮幸與新竹臺大分院持續合作，將公司開發的AMR自主移動機器人導入先進組合式AI消毒演算法，推出台威醫寶進化版，透過威剛專精的創新研發及AI應用與台灣頂尖醫療團隊結合，共同推動醫療環境升級，建立更健康有益的社會環境。
新竹臺大分院余忠仁院長指出，新竹臺大分院與威剛科技的智能醫療合作計畫正式邁入第三年，發展成熟的智慧自主移動機器人是醫院感染管制重點要務之一，藉由本院場域驗證合作，優化智慧自主移動機器人噴霧消毒及紫外線消毒等功能，可減輕醫院清潔人力負擔，同時提供就醫民眾舒適安全的就醫環境。
新竹臺大分院智慧醫療創新中心主任譚慶鼎副院長說明指出，新一代的智慧自主移動消毒機器人，不論在外型及驗證項目均更具特色，多軸向量消毒精準控制執行作業、先進自主移動系統靈活安全使用於不同大小場域、先進AI消毒演算回饋能因應任務彈性有效的調整消毒模式，人性化任務互動提升消毒管理效能，進而全方位守護醫院員工及就醫民眾。
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