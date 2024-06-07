大立光看市況 今年新機機種數比較少

針對今年第3季新機拉貨效應，大立光（3008）董事長林恩平7日表示，目前客戶的預測樂觀，但賣的好不好，還要視客戶銷售狀況而定，「新機每年都有，但今年新機數種不會特別多。」如果依客戶預期訂單，7月有機會比6月好，但最後還要看客戶如何拉貨。

談及手機規格升級進展，林恩平說，有人想升級，有人想便宜，目前旗艦機的手機規格比較好，包括導入8P（八片塑膠鏡片）或是混合鏡頭用一片模造玻璃（MG）加塑膠鏡片，但量都不會太多，就整體產業表現來看，林恩平坦言，今年沒有比去年好，但大立光表現是否優於產業，「要年底才知道。」