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大立光股東會／林恩平看黃仁勳效應：我們是唯一分不到的

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

大立光（3008）7日召開股東會，會後記者會時，媒體問及如何看待輝達執行長黃仁勳效應時，大立光董事長林恩平直言，我們是唯一分不到的，看的到吃不到。不過，話鋒一轉，他提及廠內工廠的機器學習（machine learning）多少都有導入，自動化一直都有做。

大立光今年底第二座新廠將移入設備，陸續投產，提到今年徵才計畫，林恩平說，這些都是動態的，他說，目前對於機械、資工、光電等人才仍有需求，不過，人都被台積電（2330）搶光了，他也高喊，「怕台積電太操的，可以來大立光。」

台積電 大立光 林恩平

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