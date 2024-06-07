影／談大立光侵權爭議 林恩平：德商不想循正規手段解決

大立光今天開股東會，董事長林恩平面對侵權爭議提問時表示，德商去年寄信給大立光時即表明，要用外交及媒體的力量來拿錢。這時就讓他意識到，對方不是正常的廠商。之後進行內部調查發現，這是員工的無心之失。

林恩平說，有跟德商執行長見面，總經理也有告知對方相關資料，兩邊有進行交換。對方面對媒體時表示沒有得到相關訊息，這是很大的謊言。而且這套軟體只是品管時，檢測外觀的小軟體，以前是用眼睛去看，現在用軟體去檢測。對方有點誇大自己的功能。

林恩平指出，他也收到幾次匿名恐嚇信，他也已經提告。他認為對方如果是一個走正道的公司，應該要相信司法，循求法律途徑解決。而不是走司法以外的路徑解決，而不是透過媒體或外交手段，來拿他們不應該拿的部份。