緯創取得內湖區潭美段地上權案 要在內湖打造AI科技廊道

台北市內湖區潭美段市有土地設定地上權案今（7）日於台北市政府舉行簽約典禮，由市長蔣萬安分別與緯創資通總經理林建勳、緯穎董事長洪麗寗簽署地上權契約。緯創今日指出，將與緯穎兩強聯手推動AI產業發展，未來從緯創內湖行善路辦公區及台北市數位內容創新中心暨緯創總部延伸拓展至新基地，在台北市內湖區形成AI科技廊道。

緯創表示，要持續擴大產值，創造區域就業機會，培養未來跨域人才，與台北市共創以AI導向、創新、國際化的智慧城市（AI Driven Smart City）。

緯創5月9日就公告取得內湖區潭美段地上權(基地一)標案，基地一土地面積為6407.79平方公尺，容積率均為225%，建蔽率為40%，地上權存續期間為60年，基地鄰近內湖科技園區，周邊輕工業、辦公大樓及企業總部林立，且距離緯創內湖行善路辦公區及台北市數位內容創新中心暨緯創總部僅1公里。

緯創於2021年取得內湖區舊宗段台北市數位內容新創中心BOT案，除了將進駐緯創企業總部，更透過「以硬帶軟」、「以大帶小」、「以軟輔硬」三大策略，以高效能AI硬體設備驅動台灣「數位內容」加速創新，打造數位內容產業前往國際發展的最佳平台，以軟硬整合系統化方案來推動數位內容的進步，帶領臺灣數位內容新創邁向國際市場。

緯創表示，今年緯創更凝聚集團力量，由緯創資通與緯穎科技分別取得內湖區潭美段五小段21地號等四筆市有土地(基地一)與內湖區潭美段五小段35及35-1地號市有土地(基地二)兩塊基地。兩家公司將在此打造符合黃金級綠建築以及黃金級智慧建築的企業大樓，落實環境友善的永續發展理念。緯穎科技更將在此設立企業總部，與緯創資通相繼建立內湖AI產業聚落兩大標竿企業。