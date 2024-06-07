緯穎總部搶進內湖潭美、今簽地上權 董座洪麗甯：創造3500個職缺

代工大廠緯創（3231）旗下緯穎（6669）長期耕耘雲端資料中心IT基礎設備，而集團7日攜手台北市政府舉辦「內湖區潭美段地上權案」簽約典禮。對此，緯穎董事長洪麗甯指出，團隊提供最優化的IT技術及不斷開發出更先進的運算與冷卻技術，而為因應AI（人工智慧）的浪潮，我們要積極投資未來，也需要有更多優秀的成員，這次建立新總部大樓，預計將創造3500個職缺。

據悉，緯穎日前公告取得臺北市內湖區潭美段地上權標案（基地二），而今日也特地在台北市政府舉行簽約典禮。事實上，本次北市府地上權標案分別由緯穎科技和集團母公司緯創資通拿下基地二與基地一的地上權。簽約典禮由臺北市政府蔣萬安市長、緯穎洪麗寗董事長和緯創資通林建勳總經理簽署合約。

緯穎指出，本次取得的地上權地段為臺北市內湖區潭美段五小段35、35-1地號土地，涵蓋面積達8,160.01平方公尺（折合2,468.4坪），總金額新台幣12.28億元，地上權存續期間為60年。公司計畫將該土地用於興建緯穎總部大樓，以滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求。期望為同仁提供更優質的辦公環境，也能藉由內科產業聚落，吸引更多優秀的人才加入。

緯穎長期致力於雲端資料中心IT基礎設備的發展，秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力於為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。緯穎與緯創更積極合作，投入AI人工智慧領域，開發現先進運算與冷卻技術。

緯創集團秉持利他理念，將永續發展理念融入產品設計，並希望在建築設計與日常運營中貫徹永續與友善環境的理念。緯穎與緯創計劃利用本次招標土地，打造黃金級綠建築和黃金級智慧建築的企業大樓。未來將以緯創集團的力量，共同提供世界級AI技術，於內湖形成AI科技廊道，共同打造智能創新的台北，推動AI驅動智慧城市的發展。