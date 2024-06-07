大立光林恩平談侵權案：德商想多拿不該拿的部分

手機鏡頭之王大立光今（7）日舉行股東會，由董事長林恩平主持，股東會歷時14分鐘結束。今日股東關切的重頭戲，也包括大立光與德商MVTec的侵權訴訟案，今日林恩平表示，當初這家德廠找上大立光詢問爭議時，即表明將透過外交及媒體手段，要拿錢解決侵權問題，「他如果是走正道的公司，應該相信司法，看損害有多大，而不是走司法以外的路徑，想多拿不該拿的部分，這站在我的立場，我是不接受的。」

林恩平認為，德商MVTec的態度顯示這家公司（指德商MVTec）無意尋求正常司法管道解決，再加上他及公司已多次收到德商恐嚇信，希望德商可以循正道、透過司法解決，不要走旁門左道，司法怎麼判、大立光都會遵循。

林恩平今日並指出，總經理黃有執曾與原廠高層見過面、提出資料說明，因此原廠在媒體上稱不知道相關訊息，「絕對是在說謊」；他相信此事是員工的無心之失、員工沒有動機做這件事，大立光會努力捍衛員工。

台中地院審理德商MVTec控告大立光侵權案在5月31日首度開庭，德商負責人Olaf Munkelt抵台時，特地開庭前於庭外接受媒體採訪，稱至今無法看到卷宗，痛批對台灣司法失望。當時大立光針對德商控訴一事首度透露，公司近一年來不斷收到不明人士的恐嚇郵件，信件中還出現包括要「以其人之道、還治其人之身」、「林恩平還在躲？」等恐嚇用語，「多次以黑函威脅攻訐」，甚至還寄郵件恐嚇公司人員人身安全。

大立光指出，公司去年就獲悉此軟體爭議，一直積極與MVTec公司協商，期間更有司法單位安排正式調解，公司也積極參與，德商MVTec公司卻逕自終止協商，緊接著就開始出現媒體爆料、抹黑、散播不實內容，甚有不明人士多次以黑函威脅。

大立光指出，去年3月，代表人就開始收到不明人士的恐嚇郵件，信中載明「以其人之道還治其人之身」等惡意威脅；隔天又收到德國原廠代理人存證信函，暗示有「關鍵證人」向其提供大立光的內部資訊。

雙方也曾開始進入調解程序、有所進展，但大立光指出，不料德國原廠就片面表示「拒絕續行調解」，接著開始向媒體爆料，稱是「大立光拒不和解」。