數發部：AI生態園區重在打造產業生態 不設實體園區

數發部力拚台灣成為AI島，外界關注AI生態園區規劃。數發部今天表示，AI生態園區重點在打造產業生態，把AI產業串聯在一起，不會設實體園區，如果產業生態系自然形成聚落，也樂觀其成。

數發部長黃彥男先前指出，跟國發會規劃打造AI生態園區，引起外界高度關注。

中央社記者詢問AI生態園區議題，數發部對此說明，規劃推動「AI生態園區」，不會設立實體園區，比較像是虛擬園區概念，不會特別主導設立地點，因為全台灣就是一個AI生態園區，重點在打造AI產業生態，把AI相關產業都串聯起來，也規劃爭取國發基金加強投資AI新創。

數發部表示，AI生態園區還在跟國發會規劃階段，AI生態園區強調的是「生態」、而不是「園區」，不過，一旦產業生態系成形後，若自然形成聚落，也樂觀其成。

數發部指出，對AI產業來說，多數產業都在線上進行，因此會優先投資在產業需要的資料、算力跟演算法等，而非投資在土地跟廠房等。AI產業跟國際廠商都有很多連結，並不會強制廠商搬到哪裡。

另外，數發部日前在立法院教育文化委員會報告也提到，AI生態園區未必需要實體聚落，重點在創建AI生態系，對產業而言，實體落地多是因應市場或顧客需求的市場導向所需，像是國外新創團隊也多是以線上方式共同工作。

數發部報告指出，會參考過往經濟部執行加強投資策略性服務業與製造業實施方案模式，規劃加強投資AI新創實施方案，爭取匡列國發基金投資國內AI新創業者，以促進產業生態系成形。不過，具體內容與方式尚待跟國發會進一步討論。