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談侵權爭議 大立光董座林恩平：請德方循司法管道解決不要走旁門左道

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
大立光今天召開股東會，由董事長林恩平（中）主持。記者劉芳妙／攝影
大立光今天召開股東會，由董事長林恩平（中）主持。記者劉芳妙／攝影

大立光（3008）7日召開股東常會，會中順利通過112年度盈餘配發案，依公司章程授權董事會得於每半會計年度分派現金股利，112年股利上下半年分別配發26.5元及41元，合計67.5元。

會議短短歷時僅14分鐘，臨時動議時有小股東問及與德商軟體侵權官司爭議時，董事長林恩平表示，當初德廠找上大立光問及該爭議時，即表明將透過外交及媒體手段要拿錢解決侵權問題，表示該公司並不是想循正常司法管道的公司，林恩平也表示，他及公司已多次收到德商恐嚇信，他表示，該事件事員工的無心之失，大立光將捍衛員工的清白努力，希望德商可以正道司法解決，不要走旁門左道。

大立光今天召開股東會，由董事長林恩平主持。記者劉芳妙／攝影
大立光今天召開股東會，由董事長林恩平主持。記者劉芳妙／攝影
大立光今天召開股東會，由董事長林恩平（中）主持。記者劉芳妙／攝影
大立光今天召開股東會，由董事長林恩平（中）主持。記者劉芳妙／攝影

大立光 林恩平 股東

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