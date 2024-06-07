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客戶急催訂單 達發今年營運季季衝高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

聯發科（2454）旗下IC設計廠達發（6526）受惠於庫存大幅降低，已經有部分訂單開始被客戶催貨。法人預期，達發今年第2季營收將可望季增超過三成，且下半年在藍牙網通等訂單加持下，單季營運將有望逐季衝刺。

據了解，達發早在去年就開始逐步去化手中庫存，且在今年第1季幾乎就完全擺脫庫存調整問題，加上部份消費性客戶開始回補庫存，成功推動單季出現明顯回溫，且由於目前達發庫存水位偏低，因此客戶開始催貨，期許達發能加速交付訂單，讓達發訂單動能一路放眼到下半年。

其中，達發在藍牙晶片市場已經是全球各大主要耳機品牌的供應商，舉凡Sony、Marshall等品牌大廠都是達發客戶，且瞄準旗艦款市場，在終端需求回溫效應下，達發出貨也開始不斷回溫。

另外，網通市場則受惠於中國網通標案開出，達發順利以10G PON搶下超過兩成的市占率，且下半年將會有歐美電信商訂單加持，預期今年達發在網通產品線出貨仍可望再創新高。

達發公告今年前四月合併營收為53.81億元、年成長30.5％，寫下歷史同期次高。法人推估，達發今年第2季營收將可望季成長超過三成，且下半年業績在藍牙、網通等客戶持續追加訂單效應下，單季業績將可望逐季衝高，預期全年獲利將可望挑戰賺進超過一個股本，繳出明顯優於去年的成績單。

網通 藍牙 達發

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