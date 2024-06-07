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家登營收／5月5.62億元創今年單月新高 今年營運季季上攻

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

晶圓傳載方案大廠家登（3680）於7日公布2024年5月營收5.62億元，創今年單月新高，年成長幅度高達62％，累計今年前五月合併營收達25.1億元、年增20％。家登表示，今年第2季恢復強勁出貨動能，光罩載具穩定出貨，晶圓載具成熟與先進製程同步爆發驚人成長動能，集團全年營運季季高。

家登表示，伴隨家登全球版圖快速擴張，相關營運費用不可避免，持續擴廠提升產能是今年家登營運發展重點，家登全系列載具的市佔擴充潛力可觀。家登昆山廠及重慶協力廠在地服務客戶，加速開出FOUP、FOSB等晶圓載具產能，挑戰大中華市場自給自足供應鏈韌性，目前大中華訂單能見度已到明年，產能與良率是家登首要提升目標。

另外，家登美國子公司重點服務半導體大廠，建立完整客服團隊與倉儲系統，強調零時差的交貨速度與服務效率，同時帶領半導體供應鏈聯盟其他廠商共同擴大美國市場，打造一站式解決方案，創造多贏。

日本政府鼓勵半導體廠商投資，家登亦跟隨大客戶前往，日本工作文化與台灣相近，基礎設施亦完善，2026年家登日本廠將成為家登重要的海外備援生產基地。

AI、先進製程發展的道路上，台灣都是全球最重要的供應鏈發展基地，家登亦在其中扮演要角。綜觀來看，台灣仍是營運最高效、成本最低之區域，因此家登未來發展及擴廠重鎮仍會維持在國內，光罩載具穩定成長、晶圓載具提升市占，再加上先進封裝不可阻擋之趨勢與航太事業加持，集團營運有望再度向上。

半導體 家登 晶圓

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