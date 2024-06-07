快訊

遭蔡阿嘎開除！ Dcard網友爆料：蘿拉把多個同業朋友惹毛

不走低價、挑戰電信三雄 這家「個資守門人」兩原因攻台

降息前兆？拜登狂做球給鮑爾 網預言：6月會降一碼

永豐金證券第2季產業投資論壇 聚焦 AI 及半導體

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券第二季產業投資論壇，聚焦AI及半導體。業者提供
永豐金證券第二季產業投資論壇，聚焦AI及半導體。業者提供

台北國際電腦展（Computex）引爆AI產業熱度再度升溫，永豐金證券舉辦第二季產業投資論壇，安排6場專題演講，並邀請15家上市櫃公司參與，共吸引近500位機構投資人與會，持續關注今年投資大趨勢─AI，包括生成式AI發展、AI資料中心趨勢與人工智慧。

永豐金證券表示，2024年被定義為人工智慧（AI）元年，美國股市與AI龍頭Nvidia創歷史新高，AI概念股與半導體族群持續成為投資市場主流。雖然投資人對於FED降息預期不斷向下修正，從去年底的6次減少至3次，但近八成企業獲利超出預期，經濟數據表現出韌性，強勁的美國經濟以及預防性降息的預期，反而推升美國股市上漲，加上科技巨頭率先增加資本支出，帶動生產力提高將有助於推升美國經濟成長率與企業獲利，對於全球股市將有正面幫助。

此外，上一季台積電法說雖然透露半導體市場復甦腳步不如預期，但AI相關需求仍獨領風騷，預期未來五年伺服器AI處理器將以50%的年複合成長率增加，加上Nvidia最強晶片B200提前報到，相關供應鏈都可望受惠。中長線來看半導體上下游與AI概念股、IP相關等仍是法人關注的重點產業，另外也可留意包括重電、航運、生技醫療器材、風電等業績成長與谷底復甦的產業。

活動中邀請多位行業專家，針對「剖析先進封裝技術與應用發展」、「AI資料中心市場發展」、「語音AI大時代來臨」、「生成式AI以及Copilot帶來的產業現況與未來」、「區塊鏈及人工智慧發展之產品新趨勢」、「氫能源燃料電池暨各國車廠發展現況」等議題，提供深入淺出的產業趨勢演講，讓與會的機構法人能了解整體的市場輪廓，並安排了包括鴻海、達發、南亞科、奇鋐、精測等多家重要科技公司針對今年科技業展望與機構法人進行交流，了解各家公司所屬的產業趨勢。

永豐金證券表示，今年為美國總統大選年，在降息預期與總統選舉政策等利多加持下，若指數逢拉回時仍建議站在買方。此外透過每一季投資論壇的舉辦，期望為投資者抓緊最新的產業趨勢脈動與變化，提供前瞻的產業指引。

AI 美國經濟

延伸閱讀

拜登狂做球給鮑爾＝降息前兆？網預言：6月會降一碼

台積電ADR下跌0.5% 隨Nvidia和費半回落

歐洲央行降息 歐股收高

央行總裁談升息…時常surprise也不好

相關新聞

亞灣領頭羊 AI Labs研發總部揭牌

台灣人工智慧實驗室（AI Labs）坐落高雄亞灣的研發總部昨揭牌，創辦人杜奕瑾說，去年AI Labs結合高醫、高雄長庚、...

台積電市值23兆元 創高

台積電周三ADR勁揚6.85%，以162.92美元天價收市，帶動台灣普通股昨（6）日開盤跳空大漲4.5%以893元開盤，...

魏哲家「反映價值說」 引台積電漲價聯想

台積電董事長魏哲家日前拋出「已和客戶反映台積電價值」的說法，雖然他並未直接說出「漲價」兩字，但「反映價值」這句話引來想像...

英特爾租夏普廠攻先進封裝 鴻海業外表現添利多

日經新聞報導，英特爾衝刺先進封裝，攜手14家日企合作，租用夏普閒置的LCD面板廠作為先進半導體技術研發中心，鎖定後段封裝...

國巨營收創高 連三月逾百億 法人樂觀上半年每股純益22元起跳

被動元件大廠國巨受惠AI相關應用的客戶拉貨大發威，昨（6）日公告5月合併營收107.12億元，連兩個月創新高紀錄，並連三...

英特爾強攻玻璃基板封裝 業界：可能與群創合作

面板級扇出型封裝夯，群創是台灣發展面板級扇出型封裝最積極的面板廠，先前即傳出英特爾強攻玻璃基板封裝，可能與群創合作。夏普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。