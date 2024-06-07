AI PC、手機首波換機潮來襲 半導體ETF股價先吃大補丸

黃仁勳掀起「台灣輝達教」旋風後，台股權王台積電（2330）也不遑多讓，6月4日股東會上，前董事長劉德音一句智慧語錄「買台積股票」，瞬間傳遍社群平台成為投資金句。台積電晚間更宣布買進自家股票，加上美系外資預估，台積電最快9月敲定明年價格，未來兩年內3奈米平均售價將上漲11%，CoWoS看漲20%，庫藏股及漲價雙利多，直接為下半年台積電業績大打強心針，帶動台積電股價、加權指數雙雙飆上歷史新高價。

目前台股距離22,000點大關，僅剩一步之遙，受到台積電權王庫藏股發威，台股再次上演「拉積盤」。繼台積電單日大漲4.68%、IC設計股王聯發科（2454）也大漲4.88%，半導體兩大咖聯手出擊，AI題材直接帶動27檔含積量ETF及5檔半導體ETF表現脫穎而出。

其中，昨單日上漲逾3%以上的台股原型ETF，以含積量占60.85%的富邦科技ETF（0052），單日上漲3.45%表現最佳，其次是含積量達52.79%的元大台灣50 ETF（0050） 上漲3.41%居次，除台股市值型ETF表現亮眼外，半導體ETF則以新光臺灣半導體30 ETF（00904）上漲3.04%的表現一馬當先。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，最新Computex電腦展炒熱AI題材，半導體供應鏈也瘋狂，PC品牌大廠更滿血復活，下半年AI壓軸大戲，除AI伺服器持續火紅外，更看好AI PC及AI手機兩大邊緣AI終端裝置登上主秀，目前相關廠商預估，2024年的AI PC尚屬「試水溫」階段、2025年才有明顯的業績進展，搭配2025年Window10退場，預料未來AI PC將有更多的AI應用，讓消費者有感升級，直接帶動換機潮買氣大回籠，有助於台灣半導體供應鏈從2024下半年起到2025年，直接掌握邊緣AI規格升級大行情。

另外，6月11日將登場的WWDC蘋果開發者大會，市場預估蘋果將在WWDC發表有關AI在相關設備上的功能，包括加入雲端、資料中心元素，展示現有應用程式改進，預料將引燃iPhone 16出現新的換機周期，目前外資券商預估，iPhone16系列預期換機比例將由15%成長至20%，對蘋果供應鏈及半導體相關廠商帶來新成長動能。

詹佳峯強調，從下半年起，各家PC品牌將祭出AI PC整裝出場、AI 手機新品也有望同步齊發，加上輝達最新預告2025年將推出更高端的Blackwell Ultra晶片與2026年最新Rubin計畫，等於AI新晶片商機會一路延燒到2026年，預料在AI伺服器、AI晶片、AI PC以及AI手機等四大將帶動半導體供應鏈出現質的變化，有望為台灣半導體供應鏈下半年業績吃上大補丸，為整體半導體類股主升段行情大添柴火，半導體ETF股價將可望繼續衝高。

詹佳峯建議，台積電宣布實施庫藏股後、正式為未來營運打上強心針，聯發科在各類邊緣AI上也多點創新突破，預估台灣重量級、大市值的半導體企業競爭力強大，透過半導體ETF所組成的臺灣半導體供應鏈，不僅未來業績有望持續，股價成長潛力更不容小覷。建議投資人想掌握AI時代至少黃金10年大運，可以透過半導體市值型ETF一網打盡，是掌握AI半導體新牛市的高CP值首選。