美股市值排行榜洗牌 前十大有七檔皆為科技巨頭

輝達股價持續刷新歷史記錄，市值同步上升至3.01兆美元，首度躋身3兆美元俱樂部。美股市值前十大企業排名因此出現變動，輝達擠下蘋果成為亞軍，與市值王微軟的差距持續拉近。科技股強勢表現，也帶動成分股為十大科技巨頭的FANG+尖牙股指數，昨日上漲2.2%，追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757）。

根據彭博數據，6月5日美股市值前十大企業中，有七檔為科技巨頭，包括微軟、輝達、蘋果、谷歌、亞馬遜、META及博通，且皆為FANG+指數成分股。該指數成分股還有特斯拉、網飛及雪花公司，分別為電動車、串流影音及雲端大數據領域領導企業。以價格來看，輝達也是標普五百指數少數千金股之一，6月7日進行股票分割。同為千金股的科技巨頭還有博通。

投資專家表示，近年AI熱潮興起後，科技股再度成為市場主流，帶動全球股市呈現多頭走勢。其中，科技巨頭扮演重要角色，從AI硬體到軟體領域，都由科技巨頭主導並占據最大市場份額。為了在未來科技競爭中不掉隊，各大企業加大投資AI，科技巨頭之間甚至形成AI軍備競賽，進一步拉寬企業護城河。

目前AI時代才剛開始，未來仍有巨大成長潛力。投資專家指出，今年股市主流題材預計還是以AI為主，聯準會貨幣政策進入寬鬆週期，有望提升科技股評價空間，使科技股後市表現可期。投資人可以透過科技主題ETF，布局新科技成長趨勢。例如，統一FANG+ ETF（00757）成分股在多個尖端科技領域都居主導地位，包括AI軟硬體、雲端服務、電動車及社群平台等。