野村獨家技術攻略科技供應鏈 創新納入全天候債券不怕高檔變盤

野村投信重磅推出主攻科技的「野村全球科技多重資產基金，股票部位運用獨特供應鏈分析選股、債券部位採用創新的全天候債券策略，為投資人精準掌握科技大趨勢的高成長機會。

AI應用改變人類生活，首先由ChatGPT生成式AI開啟扇門，特別是人形機器人搭載生成式 AI ，將與人類生活結合更緊密，商機應運而生，大量的雲端運算需求動帶AI伺服器成長，輝達GPU更因此賣到缺貨，同時也開啟另一個新商機AI端點應用，也就是邊緣AI。

處在AI趨勢浪尖上的輝達，因受益於資料中心業務成長炸裂，第1季的財報又再次打敗市場預期，繳出營收260億美元(年增2.6倍)、毛利率高達79%的亮眼成績單，該公司並預測第二財季的營收將達280億美元，高於市場原先預期的266億，顯示全球企業正不斷提高在 AI 運算方面的支出，輝達跨域及平台的合縱連橫，將使供應商從中受惠，AI開啟全新市場，從平台系統、晶片到個人電腦品牌商磨刀霍霍，成長力道不容小覷，這是AI投資的黃金時刻。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，目前最具成長性的科技趨勢非AI、雲端及半導體莫屬，且發展過程需要鉅額的資本投入，為相關供應鏈公司帶來龐大商機。由於這些公司多位於亞洲，且以全球角度而言市值相對較小，市面上的全球型科技基金往往沒有將亞洲科技產業公司涵蓋到投資標的名單中，主要投資多數侷限於美歐科技巨頭，如此以來就喪失許多潛在機會。所以要完整掌握當前的科技趨勢，就必須打破只見巨頭科技股、市權值為首的限制框架，由下而上尋找最受惠的隱形科技強者及勝出者。

野村投信表示，野村全球科技多重資產策略，旨在運用已累積20年以上經驗且獨特的科技供應鏈研究分析方法，辨識出科技大趨勢下的可能受惠者，再評估其在供應鏈的腳色及競爭優勢，進而挑選市佔率有上升潛力，或獲利成長具爆發性的個股，目標是幫助投資者找出本波科技浪潮下的最終贏家，才能見樹又見林的看清投資價值，而這正是野村投信投資團隊所擅長的。

野村全球科技多重資產基金經理人黃奕捷進一步指出，由於科技股有高波動的特性，多重資產策略同時布局債券，可以在追科技股高成長的同時有效降低投組的波動，而野村全球科技多重資產策略在此基礎上再進行升級，創新運用了全天候債券策略，以動態配置固定利率債及浮動利率債，為投資人提供能輕鬆應對各種升降息環境的完整解方。

此外，一般常見的債券屬於固定利率，即票息固定不變，在央行降息期間有價格上漲的動能，而在升息期間有價格下跌的壓力，但浮動利率債券的票息，則會隨著利率的升降機動調整，因此其價格無論利率如何變化皆能相對穩定，甚至在升息期間因票息機動升高而能提升持有的收益性；所以升息時主要配置浮動利率債、降息時主要配置固定利率債，就是全天候債券策略的高防禦特性，無論升降息環境債券投資皆能轉化成有利的「主場優勢」。

野村全球科技多重資產基金挾著攻守兼備投資優勢，從雲端到地端，野村全球科技多重資產基金深化AI投資策略串連AI供應價值鏈，全球科技多重資產將是今年投資人資產配置不該錯過的標的，值得投資人布局持有。

展望後市，市場對美國聯準會的降息預期已降低，除了科技股續強外，美股走勢有轉弱，顯示AI相關科技股仍是投資主力焦點，今年以來科技股表現相當火熱，股票資產估值相對高，加上市場氣氛轉變和產業預期修正常常造成股價大幅度波動，因此，債券價格波動相對小的特性能對資產起保護作用，於目前的環境下，不僅提供相對穩健的收益展望，更具備潛在資本利得空間，對於渴望AI的投資人是不錯的選擇。預計7月1日募集的野村全球科技多重資產基金主攻科技的多重資產型基金，就是要運用其獨特供應鏈分析選股幫投資人掌握最具成長性的科技主題及相關供應鏈，並搭上第五波科技革命浪潮的特快車，將是掌握全球科技多頭新利器。