亞灣領頭羊 AI Labs研發總部揭牌

台灣人工智慧實驗室（AI Labs）坐落高雄亞灣的研發總部昨揭牌，創辦人杜奕瑾說，去年AI Labs結合高醫、高雄長庚、高雄榮總、義大4大醫學中心組成學習智慧醫療聯盟，獲國際指標性醫材與藥廠合作訂單。

市長陳其邁表示，全台現有120多家醫院加入聯合學習平台，運用醫學中心資料庫診斷疾病並預測風險，提升病人健康照護，如同「海軍陸戰隊」搶攤，20多項計畫正在順利進行。

去年7月，高雄亞灣區誕生全台首座生成式AI產業聚落，不到1年即獲得國際指標性醫材與藥廠的合作訂單，今年5月受邀參與美國華府首屆人工智慧大會發表成果。

杜奕瑾指出，台灣人工智慧實驗室高雄亞灣研發總部與高雄4大醫學中心，共同研發出住院中心跳停止預測系統、透析病人低血壓及合併症預測、骨質密度預測系統模組、糖尿病心血管併發症風險預測系統，都是AI技術在醫療中的創新。

「AI的時代來臨，高雄的時代也來臨」，陳其邁強調，市政推動要跟上科技的腳步，唯有不斷的努力往前，讓更多應用服務落地，才有更多大型潛力廠商投資高雄。

陳其邁說，AI Labs早在2010年就加入亞灣5G AIoT創新園區，跟高雄4大醫學中心成立聯邦式學習平台，現在全國近120家醫院加入，市府各局處與AI Labs也有許多合作計畫，盼藉5G AIoT園區擴大到亞灣2.0，將高雄過去的硬實力轉化成軟實力，加速提升公共服務品質，並整合各種不同應用服務，促使AI產業化，創造更多利潤。