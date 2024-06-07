魏哲家「反映價值說」 引台積電漲價聯想

台積電（2330）董事長魏哲家日前拋出「已和客戶反映台積電價值」的說法，雖然他並未直接說出「漲價」兩字，但「反映價值」這句話引來想像空間。對於外界預估將漲價議題，台積電昨（6）日強調，「台積的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，我們會持續與客戶緊密合作以提供價值。」

業界人士分析，「反映台積電價值」無法直接和「漲價」畫上等號，反映價值仍需考慮不同技術、不同客人規模，以及不同的採購等情況。

有消息傳出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5日在與外資餐敘時提到支持台積電漲價，對於相關傳言，黃仁勳昨日晚間在台北知名台菜餐廳為公司忙於台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）的員工舉辦慶功宴後受訪時，僅表示：「沒有什麼值得考慮的，謝謝大家。」

外資分析師每次在台積電的法說會上，都會提出價格議題，而台積電也總是強調「提供價值服務」、「提供價值」等字眼。台積電董座魏哲家日前在股東會後的媒體交流會也重申類似論調。不過，他也拋出，台積電晶圓並非外界說的較貴，實際客戶獲得台積每顆晶粒售價是最便宜的，因此有空間往上提。

即便台積電高層對外資釋出的訊息多半論調一致，但這次魏哲家談話，適逢台積電多家重量級客戶來談參加台北國際電腦展，因此也被外界用放大鏡解讀。

外資出具報告預期台積電先進製程要漲價，未來兩年3奈米製程平均單價增加11%，4奈米增加3%，CoWoS價格則大增20%，並扣著魏哲家說「要反映台積電價值」的說法，預期台積近年來針對定價策略強調「價值銷售」，預估台積電最快在9月至10月完成對於2025年最新價格定案有望拉升報價，引發市場討論與關注。

產業界人士分析，台積電的國際客戶「都不是吃素的」，即便台積電掌握先進製程領先優勢，要對客戶「反映台積電價值」仍有多種方式，不代表就是直接漲價。