台積電市值23兆元 創高

台積電（2330）周三ADR勁揚6.85%，以162.92美元天價收市，帶動台灣普通股昨（6）日開盤跳空大漲4.5%以893元開盤，盤中一度衝上899元歷史天價，終場收894元、漲40元，蓄勢挑戰900元，市值首度突破23兆元、達23.1兆元，同寫新猷。

台積電昨天股價暴漲，貢獻大盤漲點約320點，成為台股大漲417點最大功臣。台積電ADR周三市值攀抵8,450.7億美元，超越禮來藥廠（Lilly），在費半指數僅落後於輝達（NVIDIA）3.15兆美元，穩居費城半導體指數市值第二高個股，整體美股排名中，持續逼近「股神」巴菲特執掌的波克夏。維持1月來的「老二」地位。

台積電ADR周四美股早盤漲約0.3%。

業界分析，台積電ADR周三暴漲，可能與傳出先進製程將漲價，以及董事會通過買回自家股票註銷有關。

台積電5日召開董事會，會中拍板四議案，包括為了抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，擬在每股598元至1,281元的區間價，從市場買回普通股3,249張。買回期間為昨日起至8月5日，因台積電股價逼近千元，買股行動與價格受市場關注。

但法人提醒，台積電此次買回自家股票，與一般企業實施庫藏股護盤或美國企業實施股票回購計畫並不相同。

台積電股本高達2,593億元，此次買回股票張數僅3,249張，而且是為了抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，將用以註銷，以台積電目前的日成交量來看，3,249張約一、二盤即能成交，並無「護盤」效果。

法人分析，台積電ADR與現股股價強勢，主因仍受惠AI紅利。