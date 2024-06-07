併購效益 挹注國巨營運動能

國巨（2327）近年在主、被動元件領域布局持續擴張，先前鎖定MOSFET領域，與鴻海集團合資成立國創半導體，並且和轉投資IC設計廠富鼎合作，不久前又參加電源IC廠力智的私募案，法人看好在併購效益逐漸發酵下，有助挹注國巨中長期營運動能。

外資正向看待，國巨策略投資力智的方針，認為相關策略將使國巨集團能夠透過向主要客戶引入被動元件和主動元件、提供更好的一站式服務，預期國巨的高階被動元件客戶在採購被動元件產品如電感、固態電容（MLCC）、鉭電容等時，將更有動力購買大量功率相關元件。

力智是少數可以同時提供電源管理晶片（PMIC）以及半導體功率元件（Power Discrete）產品服務的電源晶片設計廠商，並且深耕於高密度電源解決方案及高效能功率元件技術的設計與開發，應用已跨足運算、網通、電池保護管理、工業與消費等五大平台，力智目前為亞洲以及全球最重要的類比半導體廠商之一。

法人認為，國巨從被動元件跨足半導體相關產品的動作顯而易見，而國巨入股力智，期望藉由力智的CPU及GPU客戶爭取AI相關商機，國巨此舉屬正確方向。

整體來看，在國巨大集團能提供全面產品組合的關鍵策略，應該會促進客戶在選擇各種不同元件的供應商時節省時間和成本，從而帶來更好的市占。