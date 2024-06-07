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嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

英特爾強攻玻璃基板封裝 業界：可能與群創合作

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

面板級扇出型封裝夯，群創（3481）是台灣發展面板級扇出型封裝最積極的面板廠，先前即傳出英特爾強攻玻璃基板封裝，可能與群創合作。夏普與群創都是鴻海重要轉投資事業，先前夏普和群創都在面板有交流合作，此次英特爾先搭上夏普，強攻先進封裝，業界看好，群創後續也可望成為要角。群創已宣布，2024是其「先進封裝量產元年」，今年第3季即可量產出貨面板級扇出型封裝（FOPLP）產品。

群創強調，旗下面板級扇出型封裝產品線一期產能已被訂光，今年準備啟動第二期擴產計畫，為2025年擴充產能投入量產做好準備。

夏普 群創 面板

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