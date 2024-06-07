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嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

AI大廠找夥伴風向變了 和碩董座童子賢透露：現在以台灣為主

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
台北國際電腦展大咖群聚，主辦單位、外貿協會董事長黃志芳（左起）、宏碁董事長陳俊聖、行政院長卓榮泰、台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩董座童子賢及行政院秘書長龔明鑫，一起逛電腦展攤位。 記者吳凱中／攝影
台北國際電腦展大咖群聚，主辦單位、外貿協會董事長黃志芳（左起）、宏碁董事長陳俊聖、行政院長卓榮泰、台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩董座童子賢及行政院秘書長龔明鑫，一起逛電腦展攤位。 記者吳凱中／攝影

台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董座童子賢昨（6）日表示，今年台北國際電腦展輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰及英特爾執行長基辛格都稱讚台灣非常好，和幾年前不太一樣。他認為，先前國際大廠還在考慮與韓國、中國大陸合作，2024年卻整個翻轉，都是以台灣為主。

童子賢昨日以台北市電腦公會榮譽理事長身分，陪同行政院長卓榮泰參觀英特爾、美超微（Supermicro）、台達電、華碩、宏碁、微星、技嘉等國內外科技大廠電腦展攤位。童子賢受訪表示，今年電腦展所有重點都讓黃仁勳、蘇姿丰及基辛格說完了。

童子賢強調，AI三巨頭都稱讚台灣，與幾年前氛圍不太一樣，過去大廠還在尋求找韓國、中國的合作，今年好像翻轉以台灣為主，這也證明台灣很爭氣，台灣廠商憑藉實力扭轉情勢。

此外，今年電腦展一大重點就是AI伺服器，尤其是搭載輝達AI晶片的產品，如鴻海、緯穎、技嘉等大廠都在展上擺放AI伺服器，顯示今年台廠對相關產品重視程度，但也引發外界擔憂後續台灣的電力供應。

童子賢表示，閣揆有關注到AI伺服器。他特別對卓榮泰表示，全世界處在AI算力的軍備競賽，「算力即國力」現在全世界展開AI運算力的軍備競賽，AI將帶動電動車與先進晶圓製造，這樣的能源使用是值得的，AI電力的多寡是象徵國家是否先進的指標。

童子賢分析，以往伺服器透過風扇、散熱片就可以達到散熱效果，算力提高後，則要進一步利用水冷散熱等，AI伺服器目前尚未動用大型冷氣散熱。不過基本上他認為，目前能源的使用狀況是值得的，而且能夠把能源用在AI、電動車或是台積電晶片製造上，這是科技領先國家的一個象徵。

AI 伺服器 童子賢

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