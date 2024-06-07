AI大廠找夥伴風向變了 和碩董座童子賢透露：現在以台灣為主

台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董座童子賢昨（6）日表示，今年台北國際電腦展輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰及英特爾執行長基辛格都稱讚台灣非常好，和幾年前不太一樣。他認為，先前國際大廠還在考慮與韓國、中國大陸合作，2024年卻整個翻轉，都是以台灣為主。

童子賢昨日以台北市電腦公會榮譽理事長身分，陪同行政院長卓榮泰參觀英特爾、美超微（Supermicro）、台達電、華碩、宏碁、微星、技嘉等國內外科技大廠電腦展攤位。童子賢受訪表示，今年電腦展所有重點都讓黃仁勳、蘇姿丰及基辛格說完了。

童子賢強調，AI三巨頭都稱讚台灣，與幾年前氛圍不太一樣，過去大廠還在尋求找韓國、中國的合作，今年好像翻轉以台灣為主，這也證明台灣很爭氣，台灣廠商憑藉實力扭轉情勢。

此外，今年電腦展一大重點就是AI伺服器，尤其是搭載輝達AI晶片的產品，如鴻海、緯穎、技嘉等大廠都在展上擺放AI伺服器，顯示今年台廠對相關產品重視程度，但也引發外界擔憂後續台灣的電力供應。

童子賢表示，閣揆有關注到AI伺服器。他特別對卓榮泰表示，全世界處在AI算力的軍備競賽，「算力即國力」現在全世界展開AI運算力的軍備競賽，AI將帶動電動車與先進晶圓製造，這樣的能源使用是值得的，AI電力的多寡是象徵國家是否先進的指標。

童子賢分析，以往伺服器透過風扇、散熱片就可以達到散熱效果，算力提高後，則要進一步利用水冷散熱等，AI伺服器目前尚未動用大型冷氣散熱。不過基本上他認為，目前能源的使用狀況是值得的，而且能夠把能源用在AI、電動車或是台積電晶片製造上，這是科技領先國家的一個象徵。