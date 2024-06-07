國巨營收創高 連三月逾百億 法人樂觀上半年每股純益22元起跳

被動元件大廠國巨（2327）受惠AI相關應用的客戶拉貨大發威，昨（6）日公告5月合併營收107.12億元，連兩個月創新高紀錄，並連三個月站穩百億元大關，月增率為0.1%，年增率為18.9%。

展望後市，國巨看好客戶端庫存持續趨於健康，本季營收續揚，下半年表現將比預期更好，產能利用率將明顯上揚。

國巨營收

國巨前五月合併營收499.2億元，為歷年同期次高，年增13.2%。國巨首季每股純益11.02元，連三季賺逾一個股本。法人指出，國巨首季獲利已定錨在11元以上，隨著公司預期本季營運持續向上，上半年每股純益可望從22元起跳，下半年旺季報到，公司預告狀況比預期好，獲利表現更值得期待。國巨基本面持續增溫，近期買盤搶進，股價高檔盤旋，昨天漲3元、收674元，外資昨天買超315張，連二買。

國巨表示，即便全球通膨及國際局勢等大環境不確定性因素仍在，客戶端庫存正持續趨向健康水位，將密切關注市場供需動態，並調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用營運動能及後市展望。

國巨先前於法說會釋出本季展望為：單季營收估較首季的285.05億元季增1%至3%，毛利率及營益率也會季增低個位數百分比。

國巨認為，現在看下半年狀況比原先預期好，主因AI應用很熱、客戶拉貨特別強勁，而且會延續下去。

國巨強調，整體庫存調整進度比4月中旬法說會預估更好，客戶端和國巨本身庫存都調整到健康水位，下半年產能利用率將明顯攀升，預期屆時一般品產能利用率將從50%提升至65%，利基型產品則從七成提升至75%。

國巨透露，檯面上股價漲三、四倍的主流AI業者都是國巨的客戶。國巨不僅提供被動元件，還包括標準品和利基型產品在內的整體AI解決方案。

國巨分析，集團先前併購歐洲感測元件廠商，擴及工業、汽車、高效能運算（HPC）等應用，其中高效能運算應用受惠AI應用拉貨，成長速度很快。

談到AI，國巨集團董事長陳泰銘先前在股東會上直言：「AI是革命」，不是短期的拉貨效應，而是在長期之下擴展到各行各業。就當前來看，國巨集團在整個AI應用領域滲透度高，同時也正持續切入其他零組件方案，期盼成為完整零組件的供應商，提供更多的產品給全球客戶。

車用布局方面，國巨透露，目前車用占集團整體業績比重約二成，期盼透過半導體策略整合策略，拉升半導體類元件業績，盡快達到車用占比25%的目標。