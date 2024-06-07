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英特爾租夏普廠攻先進封裝 鴻海業外表現添利多

經濟日報／ 記者李孟珊吳凱中、編譯劉忠勇／台北報導
英特爾衝刺先進封裝，攜手14家日企合作，租用夏普閒置的LCD面板廠作為先進半導體技術研發中心，鎖定後段封裝領域。 （路透）
英特爾衝刺先進封裝，攜手14家日企合作，租用夏普閒置的LCD面板廠作為先進半導體技術研發中心，鎖定後段封裝領域。 （路透）

日經新聞報導，英特爾衝刺先進封裝，攜手14家日企合作，租用夏普閒置的LCD面板廠作為先進半導體技術研發中心，鎖定後段封裝領域。

業界看好，此舉不僅助攻夏普轉型，助攻鴻海（2317）業外表現。由於採用面板廠房作為基地，預料英特爾將強攻以玻璃為基板的面板級扇出型封裝技術，加快面板級扇出型封裝用於AI晶片等當紅應用的腳步，並催動欣興等既有基板供應鏈加入，再次掀起面板級扇出型封裝熱潮。

英特爾衝先進封裝
英特爾衝先進封裝

隨著晶片封裝等後端製程競爭壓力加劇，英特爾先前透露，自動化技術在成本較高的美國和日本設立工廠，是必要的先決條件。也因此，英特爾規劃於未來幾年在日本建立一條試驗性質後端生產線，目標是實現流程全自動化。

因應半導體技術演進，英特爾也宣布，推出下世代以玻璃為基板的先進封裝方案，突破現有傳統基板的限制，讓半導體封裝電晶體數量極限最大化，將用於更高速、更先進的資料中心、AI、繪圖處理等高階晶片封裝。

日經新聞報導，英特爾將攜手14家日本合作夥伴，將租用夏普閒置的LCD面板廠作為先進半導體技術的研發中心 。

業界研判，應是全力強化以玻璃為基板的面板級扇出型封裝技術、加快先進封裝布局腳步。

日經認為，英特爾租用夏普LCD面板廠，不僅有助英特爾及其協力廠商降低成本，夏普也可以取得額外的租金收入，而且夏普一直想辦法提高位於日本三重縣得兩座廠中小型面板廠產能利用率，此舉可說是雙贏策略。

業界分析， 一般來說，LCD面板廠生產設備折舊攤提為五年，但像無塵室等其他工廠攤提年期長達三、四十年，是可以重複使用來創造額外收益的理想對象。

業界解讀，英特爾相關規劃，將有助夏普轉型。此前，夏普因面板事業嚴重虧損，拖累鴻海集團獲利，鴻海也為此大力協助夏普轉型，鴻海董事長劉揚偉日前更直言：「鴻海將扮演（在夏普經營）更積極角色」的重話。

回顧劉揚偉先前的態度，他曾說，在6月下旬夏普股東會之後，將會有新的董事與經營團隊形成，業界預期2025年在董事與經營團隊上，鴻海將扮演更為積極的角色。

夏普 英特爾 面板

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