金寶華麗轉身 拚下個50年

金寶電子（2312）身為金仁寶集團最老牌的企業，今年邁入成立第51年。從電子計算機、印表機起家到切入Dyson供應鏈，如今又跨足半導體領域，也搭上AI時代最火熱的伺服器商機，營運華麗轉身，就如董事長許勝雄在股東會上所言，「下個50年的開始，將全力拚研發、塑造更好的十年」。

金寶電子創立於1973年，迄今已跨越50周年，從最初的電子計算機、傳真機、印表機等消費性電子產業發跡，後來投入電腦產業、通訊產業、醫療體系、車用等相關產業，集團共有90多個子公司或關係企業，遍布全球11個國家，員工合計14萬人。

相中金寶生產量能與產品技術，英國家電大廠Dyson於2015年主動找上金寶，金寶隔年就順利打入供應鏈，並接下當紅的吸塵器、電風扇等熱門產品大單，跨入智慧家電領域，也帶動金寶業績快速起飛。

金寶也很早就投入布局低軌衛星市場，旗下低軌衛星地面站主機板已打入國際供應鏈，正積極汰弱留強、拓展高附加價值產品線。

許勝雄昨天在股東會上表示，受到美中貿易戰、科技戰、新冠疫情的影響，企業已重新面對全球布局需求，金寶經營團隊努力重新整合事業與關係企業資源，提升生產自動化，降低成本，已反映在營運績效上，今年第1季獲利寫下五年半來新高。

許勝雄並說，今年是金寶第二個50年的開始，將維繫研發能量，以及與供應商、客戶間的長期關係，盡全力塑造發展更好的未來十年。