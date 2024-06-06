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信驊全景智慧相機攜手鴻海 打入輝達AI工廠系統

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
信驊營運長謝承儒。記者簡永祥/攝影
信驊營運長謝承儒。記者簡永祥/攝影

信驊科技在台北國際電腦展（Computex 2024），首次亮相專業智慧化工廠打造的全球唯一沉浸式遠端管理的 Cupola360沉浸式全景相機及視覺化AI管理平台，這項產品也被列入輝達AI工廠系統整合廠鴻海旗下生態系的一環，並已出貨。未來也將結合另一輝達AI工廠系統整合廠廣運，加速AI落地。

信譁營運長謝承儒表示，Cupola360沉浸式遠端管理方案已在許多領域落地應用，包括施耐德電機的資料中心，能結合360度無死角管理，對企業最重要的資料中心機房拉高保護及管制等級，同時也可實景即時顯示機房管理數據，提升異地機房管理效率。

他並舉鴻佰科技AI伺服器工廠，就以Cupola360全景相機結合可擴充的第三方AI分析技術，並將傳統SCADA監控系統升級為創新的3D LIVE視覺化管理平台。

謝承儒進一步表示， Cupola360全景相機除了已出貨給鴻海外，也陸續獲得不同產業的製造場域採用，包括晶圓代工廠、封測廠、電子配件廠、造紙廠、電鍍廠等等，使有經驗的管理人員效益極大化，管理範圍不再限於所在地，而是擴展至全球各地的工廠進行即時遠端管理。

謝承儒強調，除智慧工廠應用外，智慧城市應用部署已開始規劃，對於城市公園、工地、交通、觀光等推動沉浸式遠端管理大量普及。

他提到在輝達執行長黃仁動公布AI工廠台廠生態系後，信譁也與擔任物流系統整合示範廠的廣運接軌， 將Cupola360全景相機，列入智慧工廠解決方案內，加速各產業AI真正落地。

信驊在國際電腦展，也展出第八代遠端伺服器管理晶片 (BMC - Baseboard Management Controller) AST2700系列。為首款採用12奈米先進製程技術BMC晶片，配備四核心ARM Cortex A35 64位元和兩個獨立的ARM Cortex M4處理器，運算效能與彈性大幅提升，配合客戶產品開發以及伺服器新一代平台時程，已於2024年初對客戶送樣，預計於2025年量產供貨，可望為信驊營運帶來新的助力。

信驊在台北電腦展出Cupola360全景智慧視覺化遠端管理應用，提升AI工廠遠端管理。圖/信驊提供
信驊在台北電腦展出Cupola360全景智慧視覺化遠端管理應用，提升AI工廠遠端管理。圖/信驊提供

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