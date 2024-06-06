工研院於 COMPUTEX 大展 AI 資通訊、O-RAN 戶外基站成果

工研院參展COMPUTEX，聚焦展示AI人工智慧、新世代通訊、沉浸現實、綠能永續領域等，展出16項技術產業化成果，於展期更有18場技術主題論壇。6日邁入第三天，上午登場的是「沉浸現實、AI人工智慧」專場，聚焦低碳智慧魚搜機隊系統、See-Through ADAS等亮點技術。

工研院院長劉文雄表示，大AI時代來臨，AI技術如何助力企業提升效率、創新產品和服務、實現數位轉型，成為重要的關鍵。工研院期望藉由此國際指標展會，扮演各技術領域的橋樑，展現臺灣AI資通訊跨域結合的亮眼成果。例如5G O-RAN全覆蓋戶外基地台，已技轉多家臺廠如明泰科技、光寶科技與緯穎科技等，並完成特定5G專網場域的布建。此外，更展示前瞻技術「See-Through ADAS」，結合ADAS與V2X See－Through專利技術，搭配AI影像辨識及車載通訊，能讓駕駛直接「透視」前車視野，可即時掌握更遠方的路況。未來將同時鎖定商用車隊合作產品開發，進行商用車隊概念驗證，搶進全球車用安全市場。

工研院參展2024 COMPUTEX亮點技術：

O-RAN全覆蓋戶外基站技術 sub-6 GHz、毫米波、低軌衛星皆可應用

為滿足新興市場5G 升級、偏鄉/專網等全方位通訊，工研院研發「O-RAN 全覆蓋戶外基站技術」，目前已幫助如明泰科技的高功率微基站、光寶科技的毫米波基站、緯穎O-RAN系統平台，打入歐美日國際專網市場，也偕同聯發科技完成透過低軌衛星通道模擬器與5G NTN手機直連（Direct to Cell）技術驗證和視訊應用展示，取得5G NTN終端晶片全球技術領先地位。

低碳智慧漁搜機隊系統 四大特色漁撈效率提升3倍

工研院開發「低碳智慧漁搜機隊系統」有四大特點，包括「一鍵部署自動巡航」、「無人機群管理系統」、「即時AI辨識魚群」、自動返航動態降落。首先，針對大面積巡查與電浮標定點搜尋模式，開發網格狀與廊道式2種自動航線規劃演算法，可一鍵控制飛機自動飛行。第二，在無人機飛行時，可同時派遣4架無人機巡航，自動辨識魚群位置，相較目前使用直升機僅能選定一處搜尋更可掌握魚群資訊。最後，系統整合電浮標、魚探機及海鳥雷達等魚汛資訊，並結合魚群熱點大數據資訊，自動生成無人機漁搜航線，同時，透過機上攝影機自動回傳影像，地面站可即時觀看畫面，發現魚群資訊，地面站可透過動態修正返航航線演算法召回無人機，且能因應海浪起伏變化，讓無人機即時自動安全返航降落到漁船，盡速前往魚群場域捕魚，協助漁撈長快速做決策，搶占漁撈先機，提升漁搜效率。

AI影像辨識搭配車載通訊 See-Through ADAS即時掌握更遠方的路況