工研院於 COMPUTEX 大展 AI 資通訊、O-RAN 戶外基站成果
工研院參展COMPUTEX，聚焦展示AI人工智慧、新世代通訊、沉浸現實、綠能永續領域等，展出16項技術產業化成果，於展期更有18場技術主題論壇。6日邁入第三天，上午登場的是「沉浸現實、AI人工智慧」專場，聚焦低碳智慧魚搜機隊系統、See-Through ADAS等亮點技術。
工研院院長劉文雄表示，大AI時代來臨，AI技術如何助力企業提升效率、創新產品和服務、實現數位轉型，成為重要的關鍵。工研院期望藉由此國際指標展會，扮演各技術領域的橋樑，展現臺灣AI資通訊跨域結合的亮眼成果。例如5G O-RAN全覆蓋戶外基地台，已技轉多家臺廠如明泰科技、光寶科技與緯穎科技等，並完成特定5G專網場域的布建。此外，更展示前瞻技術「See-Through ADAS」，結合ADAS與V2X See－Through專利技術，搭配AI影像辨識及車載通訊，能讓駕駛直接「透視」前車視野，可即時掌握更遠方的路況。未來將同時鎖定商用車隊合作產品開發，進行商用車隊概念驗證，搶進全球車用安全市場。
工研院參展2024 COMPUTEX亮點技術：
O-RAN全覆蓋戶外基站技術 sub-6 GHz、毫米波、低軌衛星皆可應用
為滿足新興市場5G 升級、偏鄉/專網等全方位通訊，工研院研發「O-RAN 全覆蓋戶外基站技術」，目前已幫助如明泰科技的高功率微基站、光寶科技的毫米波基站、緯穎O-RAN系統平台，打入歐美日國際專網市場，也偕同聯發科技完成透過低軌衛星通道模擬器與5G NTN手機直連（Direct to Cell）技術驗證和視訊應用展示，取得5G NTN終端晶片全球技術領先地位。
低碳智慧漁搜機隊系統 四大特色漁撈效率提升3倍
工研院開發「低碳智慧漁搜機隊系統」有四大特點，包括「一鍵部署自動巡航」、「無人機群管理系統」、「即時AI辨識魚群」、自動返航動態降落。首先，針對大面積巡查與電浮標定點搜尋模式，開發網格狀與廊道式2種自動航線規劃演算法，可一鍵控制飛機自動飛行。第二，在無人機飛行時，可同時派遣4架無人機巡航，自動辨識魚群位置，相較目前使用直升機僅能選定一處搜尋更可掌握魚群資訊。最後，系統整合電浮標、魚探機及海鳥雷達等魚汛資訊，並結合魚群熱點大數據資訊，自動生成無人機漁搜航線，同時，透過機上攝影機自動回傳影像，地面站可即時觀看畫面，發現魚群資訊，地面站可透過動態修正返航航線演算法召回無人機，且能因應海浪起伏變化，讓無人機即時自動安全返航降落到漁船，盡速前往魚群場域捕魚，協助漁撈長快速做決策，搶占漁撈先機，提升漁搜效率。
AI影像辨識搭配車載通訊 See-Through ADAS即時掌握更遠方的路況
工研院「See-Through ADAS」能讓駕駛直接「透視」前車視野，及早掌握突發狀況，為駕駛人爭取更多反應時間。主要透過縫合前後車即時影像專利技術，透過5.9 GHz V2X專用通訊頻段，於兩車之間互傳訊號，將前車ADAS影像回傳給後車，再透過車間影像即時縫合技術，將前後車影像進行縫合，呈現視覺透視效果，最後將透視影像顯示在後車的駕駛螢幕上，達到穿透前車的X光效果。同時，結合AI影像加速技術，可減少50% GPU運算量與成本，協助業者以降階規格即可提供高階運算功能，有效提升產品性價比。未來將同時鎖定商用車隊合作產品開發，進行商用車隊概念驗證，搶進全球車用安全市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言