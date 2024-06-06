參觀COMPUTEX 卓榮泰：政府全力協助台灣產業

2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開展，輝達（NVIDIA）執行長、AI教父黃仁勳抵台後，隨即掀起全民追星風潮；「半導體女王」AMD執行長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格等一眾大咖來台後，同樣受到大眾關注。而蘇姿丰被台灣人暱稱「蘇媽」也引發討論，對此，就有網友解釋來龍去脈，並直呼「蘇媽的媽，是觀音媽的媽」。...

2024-06-06 20:48