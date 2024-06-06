快訊

北捷淡水信義線「軌道冒煙」！急疏散旅客下車 調整班次、啟動公車接駁

游泳／王冠閎海外錯失藥檢恐禁賽2年 署長鄭世忠：全力協助

離台前辦台菜晚宴！黃仁勳一家四口到場 訂欣葉17桌替輝達180員工慶功

抗議不斷？4月行動通訊申訴量「年增近4成」 NCC曝原因

中央社／ 台北6日電
電信消費爭議處理中心發布最新統計，今年4月行動通訊申訴量為474件，年增38.5%，3大電信申訴量都呈年增。NCC表示，2大電信合併案的用戶申訴量已相對初期和緩，後續將持續觀測申訴狀況。國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
電信消費爭議處理中心發布最新統計，今年4月行動通訊申訴量為474件，年增38.5%，3大電信申訴量都呈年增。NCC表示，2大電信合併案的用戶申訴量已相對初期和緩，後續將持續觀測申訴狀況。國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

電信消費爭議處理中心發布最新統計，今年4月行動通訊申訴量為474件，年增38.5%，3大電信申訴量都呈年增。NCC表示，2大電信合併案的用戶申訴量已相對初期和緩，後續將持續觀測申訴狀況。

2大電信合併案台台併、遠亞併，分別在去年12月1日、12月15日生效，電信消費爭議處理中心最新爭議案件處理報告顯示，若把申訴案件類別進行分析，以通訊連線品質類案件數最多，共349件，占比73.63%，其次為申裝、異動與續約類，共24件，占比5.06%，再來是客戶服務類13件，占比2.74%。

觀察3大電信申訴量跟去年同期相比都呈年增，中華電信有100件申訴、年增約1成，遠傳電信193件、年增率約320%，台灣大哥大135件、年增率約293%。

針對申訴案件類別進行分析，報告指出，通訊連線品質類案件以遠傳電信最多，約158件，占該類45.27%；申裝、異動與續約類以遠傳電信最多，共9件，占該類37.5%；客戶服務類案件以台灣大哥大最多，約7件，占該類53.85%。

在網速不符期待部分，遠傳表示，將持續調整周遭站台天線角度及參數設定，並持續尋找適合建站的地點，或引導申辦遠傳大雙網家用光纖服務，盼解決網速感受不佳議題。

至於合併相關部分，遠傳指出，已完成第1階段基站MOCN（多電信商核心網路）作業，並持續在官網專區更新揭露，同時已取得網路設置計畫變更許可，加速700MHz頻段及2600MHz頻段基站建設。

國家通訊傳播委員會（NCC）官員說明，以今年前3個月的平均量來看，遠傳電信大概申訴一半是合併案因素，台灣大哥大申訴量則約3到4成是電信合併案因素，整體而言，電信合併案的用戶申訴量已相對初期有比較和緩一點，後續還是會持續觀測申訴狀況。

NCC 行動通訊

延伸閱讀

藍白圍攻王義川質疑政府監控人民 沈伯洋稱意在NCC人事案

【重磅快評】王義川案重初供 陳耀祥害了賴清德

立院程委會再封殺NCC人事 國民黨團：在等卓榮泰態度

王義川說資料「用膝蓋想」 藍白立委一起檢舉假新聞

相關新聞

不是歧視！鄉民暱稱蘇姿丰為「蘇媽」真相曝 網淚推3字：根本降世拯救

2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開展，輝達（NVIDIA）執行長、AI教父黃仁勳抵台後，隨即掀起全民追星風潮；「半導體女王」AMD執行長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格等一眾大咖來台後，同樣受到大眾關注。而蘇姿丰被台灣人暱稱「蘇媽」也引發討論，對此，就有網友解釋來龍去脈，並直呼「蘇媽的媽，是觀音媽的媽」。...

AI大咖因電腦展齊聚！黃志芳用「這一味」串連國際CEO：商機都旺來

全球科技盛會COMPUTEX正在台北舉行，科技大廠CEO 雲集，COMPUTEX主辦單位外貿協會董事長黃志芳，特別準備...

曾被張忠謀指態度不客氣、又稱台灣危險 網揭英特爾CEO態度丕變關鍵

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）本月4日正式開幕，吸引輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長基辛格...

台積電國發基金董事代表異動 由龔明鑫改為劉鏡清擔任

台積電法人董事代表異動，行政院國家發展基金管理會董事代表，由行政院秘書長龔明鑫改為國發會主委劉鏡清

抗議不斷？4月行動通訊申訴量「年增近4成」 NCC曝原因

電信消費爭議處理中心發布最新統計，今年4月行動通訊申訴量為474件，年增38.5%，3大電信申訴量都呈年增。NCC表示，...

參觀COMPUTEX 卓榮泰：政府全力協助台灣產業

行政院長卓榮泰今天前往參觀台北國際電腦展。他說，總統賴清德宣示，要打造台灣成為「人工智慧島」，政府會全力協助台灣產業，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。