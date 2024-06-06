抗議不斷？4月行動通訊申訴量「年增近4成」 NCC曝原因
電信消費爭議處理中心發布最新統計，今年4月行動通訊申訴量為474件，年增38.5%，3大電信申訴量都呈年增。NCC表示，2大電信合併案的用戶申訴量已相對初期和緩，後續將持續觀測申訴狀況。
2大電信合併案台台併、遠亞併，分別在去年12月1日、12月15日生效，電信消費爭議處理中心最新爭議案件處理報告顯示，若把申訴案件類別進行分析，以通訊連線品質類案件數最多，共349件，占比73.63%，其次為申裝、異動與續約類，共24件，占比5.06%，再來是客戶服務類13件，占比2.74%。
觀察3大電信申訴量跟去年同期相比都呈年增，中華電信有100件申訴、年增約1成，遠傳電信193件、年增率約320%，台灣大哥大135件、年增率約293%。
針對申訴案件類別進行分析，報告指出，通訊連線品質類案件以遠傳電信最多，約158件，占該類45.27%；申裝、異動與續約類以遠傳電信最多，共9件，占該類37.5%；客戶服務類案件以台灣大哥大最多，約7件，占該類53.85%。
在網速不符期待部分，遠傳表示，將持續調整周遭站台天線角度及參數設定，並持續尋找適合建站的地點，或引導申辦遠傳大雙網家用光纖服務，盼解決網速感受不佳議題。
至於合併相關部分，遠傳指出，已完成第1階段基站MOCN（多電信商核心網路）作業，並持續在官網專區更新揭露，同時已取得網路設置計畫變更許可，加速700MHz頻段及2600MHz頻段基站建設。
國家通訊傳播委員會（NCC）官員說明，以今年前3個月的平均量來看，遠傳電信大概申訴一半是合併案因素，台灣大哥大申訴量則約3到4成是電信合併案因素，整體而言，電信合併案的用戶申訴量已相對初期有比較和緩一點，後續還是會持續觀測申訴狀況。
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