與世界合資赴新加坡設廠 恩智浦技術長揭密起因是「此事」

恩智浦宣布與台灣晶圓代工廠世界先進合資赴新加坡設廠，恩智浦執行副總裁暨技術長Lars Reger表示，真正的目的是恩智浦在3年前德國曾發生大洪水，供應恩智浦後段銅打線關鍵的銅材供應出問題，影響恩智浦晶片出貨，此事件讓公司認真思考必須分散晶片生產地區，並採取營運成長不須靠單獨設廠去完成，可藉由委外生產，支應公司未來長遠發展。

他進一步表示，恩智浦是有自己的工廠，也自己封裝和測試晶片，但公司衡量不可能以己之力，去投資一座先進製程的廠，所以才會與台積電和世界先進合作，分別生產不同製程的晶片。

他強調，恩智浦的S32系列車用晶片，就是採用台積電的5奈米先進製程，但恩智浦不可能自己砸200億美元去蓋5奈米的廠，而且也與台積電合資在歐洲興建12吋廠，這項合資案，完全著於支應歐洲汽車工業未來發展，而其中產能並不是恩智浦能掌控，還有其他的歐洲晶片廠也需要。

Lars Reger接著說，經歷3年前的德國大水及新冠疫情造成全球晶片荒兩大事件，恩智浦即積極規畫做好強化全球供應鏈韌性的布局。這次支持世界先進走新加坡設廠，主要是恩智浦本來就與台積電和世界長期合作，且兩家公司都在新加坡有設廠及營運的經驗，加上恩智浦有愈來愈多的電源管理IC，必須採用最新的12吋蝕刻設備，提升設計精準度和效能，因此採取恩智浦和台積電各自將專精的部分技術，授權給世界先進，在新加坡設立全新的12吋廠。

至於選定新加坡的原因，除了供應鏈分散因素和世界熟悉新加坡晶圓生產運作外，最關鍵還是新加坡有發展半導體的多元人才。

Lars Reger強調與世界合資在新加坡廠後，恩智浦將獲得更充裕的產能，支援未來營運發展。恩智浦未來也將會把這個廠，列為最重要成熟製程節點的生產基地。不過因合資公司是獨立自主的公司，未來產銷計畫仍由合資公司獨立運作。

恩智浦稍早宣布與世界先進合資成立VSMC公司，斥資78億美元（約新台幣2524億元）在新加坡建全新的12吋廠，合資公司世界出資60%、恩智浦出資40%，預計2027量產。是恩智浦繼去年與台積電、博世、英飛計劃將共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（ESMC）後，另一個對恩智浦和世界都極為重要的海外布局。新加坡也將成為世界先進首座12吋廠，規畫月產能5.5萬片。將採用130奈米至40奈米的技術，生產包括混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求。