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記憶體價格續揚 威剛5月營收年增逾3成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖/聯合報系資料照片
威剛董事長陳立白。圖/聯合報系資料照片

受惠本季DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價續揚，記憶體模組大廠威剛科技5月合併營收年增逾3成達32.27億元、前五月合併營收年增52.3%達179.56億元。

威剛表示，雖然目前DRAM現貨價與合約價一冷一熱兩樣情，但公司持續看好AI應用將推升整體記憶體需求，不僅AI伺服器，AI PC也將於今年第四季正式啟動放量出貨模式，明年出貨量更可較今年呈倍數成長，將帶動HBM與DDR5需求大幅增加。隨著各項AI應用需求增加，不僅今年DRAM合約價逐季上揚，DRAM現貨價也將於8月以後與合約價回歸齊漲模式。

展望記憶體後市，威剛董事長陳立白強調，今年COMPUTEX已見各項AI解決方案、AI應用傾巢而出，所有AI PC、資料中心、邊緣及終端應用所搭載的記憶體容量都呈倍數增長，勢必將為今年全球DRAM與NAND Flash的出貨位元挹注成長動能。同時，由於HBM需求熱絡，DRAM產業不僅沒有供過於求的問題，先前預期今、明兩年的多頭走勢也仍維持不變。

另一方面，目前觀察上游NAND Flash產能已近完全恢復，但只要供應商維持理性供給，加上AI伺服器與傳統伺服器對SSD需求持續升溫，NAND Flash產業仍可望維持相對平穩發展。

陳立白進一步表示，今年台北國際電腦展上，威剛更進一步展現AI創新技術及XPG電競品牌力，領先全球同業推出XPG的品牌大使「AI虛擬人Mera」，透過處理龐大運算的AI硬體能力與轉投資數字王國協助AI技術升級，展現可實時互動的創新成果。此外，XPG電競品牌推出全新掌上遊戲機 XPG NIA，採用全新EYEWEAR眼動追蹤技術與人體工學設計，也成為今年台北國際電腦展中電競新產品一大亮點，深受年輕世代的喜愛。

威剛5月第一大產品線仍為DRAM模組，占整體營收貢獻為57.6%，其次為SSD占營收比重25.4%，記憶卡、隨身碟及其他產品為17.0%。今年前5月DRAM模組營收比重達44.0%，SSD則貢獻26.5%，記憶卡、隨身碟及其他產品29.5%。

AI DRAM 記憶體模組

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