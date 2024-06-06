不是歧視！鄉民暱稱蘇姿丰為「蘇媽」真相曝 網淚推3字：根本降世拯救

2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開展，輝達（NVIDIA）執行長、AI教父黃仁勳抵台後，隨即掀起全民追星風潮；「半導體女王」AMD執行長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格等一眾大咖來台後，同樣受到大眾關注。而蘇姿丰被台灣人暱稱「蘇媽」也引發討論，對此，就有網友解釋來龍去脈，並直呼「蘇媽的媽，是觀音媽的媽」。

近日傳出有部分網友認為將蘇姿丰稱為「蘇媽」不太尊重，認為是貶抑且存在性別歧視。對此，一名網友在Threads發文解釋來龍去脈，「身為一個宅宅必須說一下，蘇媽之所以叫蘇媽，是因為當年她在Intel一家獨大、無止盡漲價+擠牙膏吃定消費者的情況下，橫空推出 Ryzen系列CPU」。

原PO接著說明，Ryzen系列在效能上能與Intel分庭抗禮，而且價位跟Intel相比，更是顯得慈悲，於是「蘇媽」一詞誕生。「大家對著蘇姿丰叫『媽』，是因為太感謝她讓PC-DIY市場不再被Intel綁架，就像我們對自己親媽的感激一樣，並不是任何你所想到貶低女性的理由」，他更直呼「蘇媽的媽，是觀音媽的媽，知道嗎？」

該篇文章也獲得一眾網友認同，「此篇正解」、「淚推最後一句」、「沒錯！Ryzen 的出現，某英家才開始認真工作」、「窮學生時代我也受過蘇媽產品的恩惠」、「Ryzen升級不用換主機板就是讚，感恩蘇媽，讚嘆蘇媽」、「過去DIY PC時，真的花不少錢在Intel上，恭喜AMD超越Intel」、「我有印象30多年前，曾經一樣效能的CPU，蘇媽的就是英的半價」、「真的，有在組電腦的真的很感謝AMD，便宜又大碗」、「AMD根本降世拯救眾玩家荷包，大恩大德那種」、「那時候組電腦時，也都一定是用AMD，那個價格實在是太香了」。

有網友則表示對貶低一說感到不解，「我看到也覺得很傻眼，覺得叫媽是貶低，意思是他認為媽媽是個具有貶意的詞彙嗎」、「我也完全不覺得稱她蘇媽有任何貶低女性的理由，觀音媽、媽祖、聖母瑪麗亞都是媽字輩」、「台灣人就是尊重她才會叫蘇媽」、「在那邊說蘇媽是貶義的，一看就知道沒在關注PC等領域，就單純出來搞笑的」。