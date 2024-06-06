廣達、光寶挾最新AI節能機櫃 登電腦展實機展示

代工大廠廣達（2382）旗下資料中心與AI解決方案供應商雲達（QCT）於6日宣布，攜手電源大廠光寶科（2301）於台北國際電腦展實機展示最新的AI伺服器機櫃「NVIDIA GB200 NVL72」。雲達透露，雙方自NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片系統世代，即展開密切的合作關係，而今年繼續以新世代NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片，共同打造最佳化一站式高階AI運算整合系統，以因應AI時代綠色資料中心的高效率、低能耗運算需求。

台北國際電腦展自4日開跑，今年大會為呼應主軸「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」，特地找來多位科技大咖來台開講。並向民眾實際秀出各式各樣的全新應用，其中這款節能機櫃「NVIDIA GB200 NVL72 AI伺服器」，主要就是由光寶科團隊，負責自主設計與製造，符合最新的NVIDIA MGX機櫃規範，滿足現代資料中心高算力、高耗能的需求。

雲達總經理楊麒令表示，自己認為「AI生態系將成為推動AI時代的關鍵」，他認為，隨著生成式AI的發展，邊緣運算與物聯網串接，將帶動多元場域應用。雲達與光寶有著長期的合作夥伴關係。而再透過GB200 NVL72系統，展示雙方在高階雲端系統軟硬體整合的核心技術與優勢，滿足AI時代下高階雲端運算對於高效率、可擴展性以及智慧管理的需求，協助客戶快速洞見商機，共同打造AI系統生態系。

光寶科總經理邱森彬表示，由AI驅動產業變革的時代已來臨，高階AI運算需求與高效的能源管理與散熱技術將持續蓬勃發展。光寶深耕高階雲端伺服器電源領域多年，以深厚的電源管理、軟硬體整合之核心競爭優勢，持續與產業夥伴共同開創AI領域新格局，他認為，廣達、雲達與輝達（NVIDIA）分別為軟硬體系統整合與AI超級運算的領導者，本次透過強強聯手，將能展現自身豐沛的AI生態系技術量能。

雲達長期深耕AI及雲端資料中心IT基礎設備，為輝達（NVIDIA）長期緊密的合作夥伴，更是首批採用NVIDIA GB200 NVL72設計的企業之一。為了滿足客戶對多樣性、可擴展的AI雲端伺服器的運算需求，以及新時代大規模生成式AI運算所帶來的運算密度等挑戰，本次透過光寶的解決方案與技術合作，打造高效AI系統，進一步推進資料中心能源管理系統效能，期許雙方能一同為客戶加速達成永續綠色資料中心的目標。