科技巨頭齊聚COMPUTEX 貿協董事長黃志芳贈台灣味鳳梨酥

外貿協會董事長黃志芳用台灣味鳳梨酥串連國際CEO科技巨頭，一年一度的科技盛會台北國際電腦展（COMPUTEX）正於6月4日至7日盛大展出，所有國際知名的科技巨頭齊聚COMPUTEX展進行演說，黃志芳挑選最能代表台灣味的鳳梨酥當伴手禮。

台北國際電腦展今年的 COMPUTEX 科技大廠 CEO 雲集，吸引了包含超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長Pat Gelsinger、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、安謀（ARM）執行長Rene Haas、恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger等國際AI巨頭齊聚台北，外貿協會黃志芳董事長特別準備臺灣特色風味的鳳梨酥與科技巨頭們相見歡，展現臺灣的熱情款待，期待大家的商機都「旺來」。

黃志芳認為，目前AI科技正處於大爆炸階段，臺灣擁有完整的產業供應鏈體系，吸引了全球科技公司CEO齊聚，而臺灣科技業除了優秀的技術外，另一個優勢則是以客為尊的彈性客製化能力及款待精神，因此貿協今年特別選擇最具臺灣味的鳳梨酥，首次攜手知名品牌微熱山丘，推出COMPUTEX專屬聯名糕點致贈給國際貴賓，並在展場打造Hospitality Lounge，招待熱茶跟招牌鳳梨酥，藉由奉茶文化向全球買主呈現臺灣人的熱情與好客，微熱山丘創辦人許銘仁本身也是自科技業出身，因此這次的跨界合作十分具有象徵意義。