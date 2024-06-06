廣達小金雞獲西門子、輝達助力 打造AI智慧機器人應用

代工大廠廣達（2382）旗下2家重要子公司雲達（QCT）、達明機器人於6日宣布，團隊將攜手晶片大廠輝達（NVIDIA），以及工業自動化及軟體領導廠商台灣西門子數位工業2大科技巨頭，在台北國際電腦展上大秀「展出AI智慧機器人應用案例」；雲達總經理楊麒令表示，團隊做為「資料中心」與「AI」的推手，一向致力於和生態系夥伴合作，將AI解決方案推向市場，而隨著更多AI應用的興起，這次我們則再攜手達明機器人、西門子和輝達再度將AI所蘊藏的可能性，再次開拓出來。

雲達指出，此次展出的這項「AI智慧機器人應用案例」，結合了雲達（QCT）的5G企業專網解決方案與 AI 邊緣伺服器、還有達明機器人的機械手臂、以及西門子的「SIMATIC Robot Pick AI及Industrial Edge系統」，並且透過輝達（NVIDIA）Omniverse平台，則能有效帶動工業自動化效能不斷提升。

據悉，雲達旗下QCT OmniPOD 5G企業專網和AI邊緣伺服器提供穩定的網路連線，確保資料傳輸不間斷，讓現場操作的展示平順而流暢。達明機器人提供配備3D攝影機的機械手臂，可進行物件抓取與放置。透過西門子的 SIMATIC Robot Pick AI 和 NVIDIA Omniverse，後者是一個串聯和打造3D工具及應用的開發平台，可進行物品辨識、相機整合以及機器人控制；整個動作流程和數位孿生同步，打造創新工業IoT解決方案。

至於達明機器人則以TM AI Cobot重新定義了新世代的協作機器人。它內建智慧視覺及AI能力，能準確辨識物件，並放置到正確的位置上。機械手臂運用智慧視覺及AI科技。達明機器人AI解決方案直接將檢測攝影機安裝在機械手臂上，並整合NVIDIA GPU，可在雲端進行訓練和推論。這項獨到設計可以超越固定攝影機的可見範圍，進行多角度的範圍探測，並利用AI進行物件抓取與放置。

達明機器人董事長何世池表示，我們超越其他機器人品牌的地方就在於內建視覺系統和AI推論引擎，雲達科技的AI伺服器和西門子的軟體大幅提升了達明機器人的AI能力。而輝達（NVIDIA）則是協助創造數位孿生，在不同情境下優化測試任務，藉由模擬工作表現和過程，重新定義AI協作機器人可如何應用在不同產業」。

西門子的SIMATIC Robot Pick AI是一個專為高階機器人設計的AI驅動、無模型（model-free）物件抓取應用。這套經過預訓練、基於深度學習的視覺軟體可實現物件抓取機器人應用，在運作期間，能精準判斷各種不同形狀物件的最適合吸盤抓取點。SIMATIC Robot Pick AI結合SIMATIC Industrial Edge平台以及多種工業級產品，提供客戶創新而前瞻的方式，在可擴展且安全的架構之下，進行資料蒐集、處理，進而轉換為有價值的洞見。

台灣西門子數位工業總經理Aditya Ramkrishna表示，數位孿生為經濟和產業革新開啟了巨大潛能，提供一個可以互動的虛擬世界，讓人們在此模擬真實世界的問題，藉由和生態系夥伴結盟，我們協助各種規模的公司實現數位轉型。我們的數位孿生技術能協助各行各業的客戶提升生產力，讓AI的改變成真。

NVIDIA Omniverse是一款運用AI模擬實體世界的虛擬世界引擎，首次在工業規模實現全真即時數位孿生。此外，NVIDIA AI是全球最普及的AI平台，它是多種AI在雲端以及邊緣自動化系統的智能引擎，擁有超過25,000家企業用戶。

輝達（NVIDIA）機器人及邊緣AI總監Amit Goel表示，輝達（NVIDIA）為全世界的開發者提供了最先進的加速函示庫、框架和AI模型，而雲達科技、達明機器人和西門子採用多項NVIDIA AI 和Omniverse科技，將可促進機器人的普及，促成世界上最大規模產業的數位化。這項應用案例顯示，整合生態系中彼此互補的科技有助於實現工業自動化。跨越虛擬和真實世界，這項合作展示了資訊科技和營運技術的完美結合，為有意朝向自動化發展的業界領袖提供了寶貴的參考。