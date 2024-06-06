5月動力電池需求與價格持穩 6月價格恐回落

根據TrendForce最新研究顯示，今年動力電池產業鏈經歷產能利用率低谷期後，3月以來市場需求明顯回暖，4月旺季行情需求爆發，帶動鋰電池產業排產回升，動力電池價格略為回升。5月市場延續旺季行情，動力電池需求平穩，連帶使得價格持穩，其中，方形三元、方形鐵鋰和軟包型三元動力電芯人民幣月均價分別為0.50元/Wh、0.43元/Wh和0.52元/Wh。

在儲能電芯的部分，5月太陽能搭配儲能的需求高漲，同時5-6月中國大陸市場儲能併網專案進入備貨時節，企業訂單量保持成長，部分企業產品價格小幅上調，其中，磷酸鐵鋰儲能電芯5月人民幣均價0.43元/Wh，較前一季度持平。

TrendForce分析，目前儲能電芯產品正由280Ah向314Ah切換，雖然314Ah儲能電芯目前還未大量出貨，但隨著搭載314Ah電芯的儲能系統於上半年陸續量產，預計下半年其在電源側、電網側儲能和工商業儲能市場的滲透率將逐步提升，性價比優勢也將逐步顯現。

以整個季度來看，TrendForce表示，第2季市場需求整體優於預期，動力及儲能電芯價格整體持穩。但需注意的是，在4-5月旺季行情下產業鏈備貨超出終端裝機需求，同時受到電芯廠超產影響，產業進入庫存堆高的階段。

TrendForce預期，6月電池材料採購需求短期內將有所回落，鋰價將遭遇下跌壓力，動力及儲能電芯材料成本支撐減弱，第2季末電芯價格預估將持平至小幅下跌。