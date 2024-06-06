AI技術推動聽覺再進化 瑞音生技創新改變聆聽未來

InnoVEX 2024開幕，瑞音生技（Rehear Audiology）展示全新AI藍牙音訊解決方案，協助輕中度聽損者享受更清晰的聲音體驗，具備卓越的主動降噪功能和自動補償音頻增強能力，為用戶提供卓越的聽覺享受，重新定義聽覺輔助的未來。

瑞音表示，用戶亦可使用APP進行聽力度數檢測，定期監控聽力健康，簡化以往繁雜的聽力檢測流程。

世界衛生組織指出，當今全球高齡化趨勢嚴峻，預計聽力損失患者數量將急劇上升，雖然傳統的專業臨床助聽器效果良好，但價格昂貴，僅供應少數需求者，因此美國於2022年10月通過法案，將非處方級助聽器（Over-the-counter hearing aid, OTC）納入醫療設備的範疇，針對輕中度聽力受損者提供平價的選擇。

根據統計，到2030年，全球非處方助聽器市場的複合年增長率（CAGR）將達到8%，市場規模將達到6.2億美元；同時，藍牙耳機（TWS）耳機市場將達到5220億美元。

瑞音生技表示，對擁有聽力檢測和補償功能的耳機以及非處方助聽器市場的潛力有深刻的了解，因此推出了智慧助輔聽耳機晶片方案，而全球約15億聽力受損人口中，有92%屬於輕度至中度受損者。

瑞音生技指出，傳統的處方助聽器需要聽力師協助選配，選配過程冗長且複雜，相比之下，非處方助聽器不需要聽力師協助，選配過程即時快速，適用於輕度至中度聽力損失者。

瑞音生技表示，運用AI軟體技術開發的藍牙OTC助聽耳機晶片方案具有多項特色，包括提供APP純音聽力檢測，取代傳統的醫院聽力室檢測，並使用AI自動調校技術精確補償聽力。此外，該助聽耳機晶片方案還具有0.2ms的延遲技術、主動降噪技術和多種場景降低環境噪音的干擾。這款藍牙OTC助聽耳機晶片方案結合了耳機、助聽器和娛樂功能，極具競爭力。

瑞音生技也說，運用AI軟體深度學習技術開發OTC助聽器晶片方案，已在台北榮民總醫院完成臨床確效並取得20年專利，目標市場不僅包括助聽器產業，還廣泛涵蓋消費性耳機、音箱、電視音響等領域，以使各種聽力困難的使用者都能重新體驗聲音。