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AI大咖因電腦展齊聚！黃志芳用「這一味」串連國際CEO：商機都旺來

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
貿協董事長黃志芳致贈臺灣知名鳳梨酥予安謀執行長Rene Haas。圖／貿協提供
貿協董事長黃志芳致贈臺灣知名鳳梨酥予安謀執行長Rene Haas。圖／貿協提供

全球科技盛會COMPUTEX正在台北舉行，科技大廠CEO 雲集，COMPUTEX主辦單位外貿協會董事長黃志芳，特別準備深具台灣特色風味的鳳梨酥，與科技巨頭們相見歡，展現臺灣的熱情款待，期待大家的商機都「旺來」。

今年的COMPUTEX展期6月4日至7日，吸引包括超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長Pat Gelsinger、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、安謀（ARM）執行長Rene Haas、恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger等國際AI巨頭，齊聚台北。

黃志芳表示，目前AI科技正處於大爆炸階段，台灣擁有完整的產業供應鏈體系，吸引全球科技公司CEO齊聚，而台灣科技業除了優秀的技術外，另一個優勢則是以客為尊的彈性客製化能力及款待精神。

貿協今年首次攜手知名品牌微熱山丘，以深具台灣味的鳳梨酥，打造COMPUTEX專屬聯名糕點，致贈給國際貴賓，並在展場設置Hospitality Lounge，招待熱茶跟招牌鳳梨酥，藉由奉茶文化向全球買主呈現臺灣人的熱情與好客，微熱山丘創辦人許銘仁，也是出身自科技業，此次跨界合作充滿意義。

貿協指出，COMPUTEX不但是科技產業重要的合作平台，更是一場文化交流，將台灣與國際大廠、全球科技業者、新創團隊與專業買主深度鏈結，通過別具心意的安排，貿協希望讓每一位與會者在享受科技盛宴的同時，也能體驗到台灣的熱情好客與細膩心思，為台灣創造更多國際商機。

貿協董事長黃志芳與英特爾執行長Pat Gelsinger相見歡。圖／貿協提供
貿協董事長黃志芳與英特爾執行長Pat Gelsinger相見歡。圖／貿協提供
貿協董事長黃志芳與超微董事長蘇姿丰相見歡。圖／貿協提供
貿協董事長黃志芳與超微董事長蘇姿丰相見歡。圖／貿協提供
貿協董事長黃志芳與輝達執行長黃仁勳相見歡。圖／貿協提供
貿協董事長黃志芳與輝達執行長黃仁勳相見歡。圖／貿協提供

半導體 外貿協會 科技業 董事長 電腦展 黃志芳

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