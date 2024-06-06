上奇旗下昕奇與GMI Cloud、是方結盟 扛賣H100 GPU重任

隨著人工智慧（AI）沿指數級增長的軌跡飛速發展，全球對於AI算力資源的需求量急劇攀升，「算力經濟」已成為產業爭相佈局的新趨勢。資訊服務廠商上奇（6123）興櫃子公司昕奇雲端（7747）、美國頂級GPU雲服務商GMI Cloud，以及中立資料中心運營商是方建「戰略合作夥伴」關係，三方將整合雲計算服務、GPU算力和資料中心基礎設施等領域的優質資源，聯手打造領先亞洲市場的AI雲算力生態系統，為客戶提供多元、靈活、穩定的人工智慧雲計算解決方案。

近年來，AI應用與發展為市場帶來強勁的高速算力需求，促使「AI算力」儼然成為下一個戰略資源，然而，傳統GPU已無法滿足AI應用所需之性能和效率，因此，擁有領先的GPU雲算力已成為各產業在AI領域的成功關鍵因素。此次三方合作，透過整合各自優勢，致力於推動亞洲AI雲算力生態系統的穩健發展。

昕奇雲端是臺灣知名的雲端服務運營商，專注亞洲新經濟、新創企業，並以「新創好夥伴」的獨特價值主張為經營理念，致力為新經濟企業帶來最具成本效益的雲端服務。此外，通過自主研發的FinOps雲管理平台ARMIN，提供客戶多雲環境下的資源優化與成本管控，成為亞洲新創產業雲端服務的領導者。

GMI Cloud是全球少數獲得輝達(NVIDIA)認證的雲服務供應商(NCP)，憑藉其最新的DGX和HGX H100 GPU系統，成功整合GPU算力資源與軟硬體解決方案。專為企業客戶提供快速部署和擴展人工智慧、機器學習、資料分析等GPU加速型工作負載的一站式服務，不僅有效降低AI算力的獲取成本，並大幅減少運維的複雜度，進一步鞏固在全球AI算力市場的領先地位。

在這戰略合作關係中，昕奇雲端將成為GMI Cloud在亞洲市場的業務夥伴，負責推廣及銷售GMI Cloud以Nvidia H100為主的GPU系統，為客戶提供高速、穩定的高算力服務，未來，也不排除整合昕奇的多雲管理平台ARMIN與GMI Cloud的GPU算力服務。

GMI Cloud則進駐中華電信集團子公司是方電訊的IDC，為亞洲企業主提供更靈活、更可靠的GPU雲服務，協助客戶抓住人工智慧算力爆發式增長的重大機遇；隸屬中華電信集團的是方電訊目前為台灣最大中立智能資料中心運營商，擁有三座國際級IDC，並通過ISO 27001、27011、27017、27018等國際認證，提供高標準的AI智能資料中心基礎設施，為三方合作建立堅強基石。

此次三方策略聯盟，預計將為企業客戶帶來顯著效益：首先，將提供多元、靈活且穩定的AI雲計算解決方案，使客戶能根據需求選擇合適的AI算力資源，並享有穩定可靠的服務；其次，透過降低AI算力的獲取成本和運維複雜度，未來客戶可以利用雲端的彈性服務模式，依需求使用AI算力，大幅降低前期投資和維護成本，避免不必要的浪費；此外，策略聯盟將加速AI在亞洲市場的創新發展，共同為AI創新提供良好的環境和基礎。

昕奇雲端董事長許承強表示，AI算力正成為支撐人工智慧發展的關鍵資源，OpenAI執行長Sam Altman甚至將其比作「未來的貨幣」。通過本次合作，我們將整合各自的優勢，為亞洲新經濟企業提供所需的算力資源，加速AI在亞洲地區的創新發展步伐。

GMI Cloud創辦人暨執行長葉威延表示，與昕奇、是方的合作，將讓進一步擴張我們在亞洲地區的業務版圖。憑藉穩定的資料中心基礎設施，以及昕奇在雲端服務與管理方面的專業能力，我們將為亞洲企業提供更靈活、更可靠的GPU雲服務，協助客戶創造更大的市場商機。

是方電訊總經理劉耀元表示，很高興能與昕奇雲端和GMI Cloud達成深度合作，是方即將啟用的全新AI智能資料中心每平方公尺載重達2,000公斤，電力及散熱規格也具備未來所有高算力、高傳輸等AI應用標準，是未來三年台灣少數具有上述高規格的IDC。站在全球AI浪潮的風口上，是方將全力提供穩定可靠的AI智能資料中心基礎設施，為三方合作建立堅強基石。