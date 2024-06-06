陪同卓榮泰逛電腦展 童子賢當面建議重視未來AI龐大用電需求

隨著人工智慧（AI）產業迅速崛起，AI伺服器衍伸出龐大的電力需求，成為國內新挑戰。為此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）童子賢近年呼籲政府調整能源政策，童子賢6日陪同行政院長卓榮泰參觀台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），他也當面建議卓榮泰要重視能源政策，他說，全世界處在AI算力的軍備競賽，你一旦能夠省下來的電，大家就會趕快把算力再拉上去 。

童子賢今日以台北市電腦公會榮譽理事長身分，陪同卓榮泰參觀英特爾（Intel）、美超微（Supermicro）、台達電（2308）、華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）、技嘉（2376）等國內外科技大廠電腦展攤位，會後接受媒體訪問。

今年電腦展一大重點就是AI伺服器，尤其是搭載輝達（NVIDIA）AI晶片的產品，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）都在展上擺放AI伺服器，華碩更是在攤位正前方直接擺放AI伺服器，顯示今年台廠對相關產品重視程度，但也引發外界擔憂，後續台灣的電力供應是否充足？

被問及此事，童子賢表示，院長有看到廠商那些耗電的AI伺服器。他說，我有跟院長明說，全世界處在AI算力的軍備競賽，你一旦能夠省下來的電，大家就會趕快把算力再拉上去 。

童子賢分析，以往伺服器透過風扇、散熱片就可以達到散熱效果，算力提高後，則要進一步利用水冷散熱等。 但AI伺服器再怎麼耗電，目前尚未動用大型冷氣散熱。

但童子賢重申，算力即國力，基本上這個能源的使用我認為是值得的，而且能夠把能源用在AI、電動車或是台積電（2330）晶片製造上，這是先進國家、科技領先國家的一個象徵。